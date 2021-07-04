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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن ثلاثية الأهلي أمام سموحة: «البرازيل متعرفش تعملها»

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الأهلي أحرز 3 أهداف في 5 دقائق في مرمى سموحة بالمباراة التي تقام في الدوري «البرازيل معرفتش تعملها».

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن محمد شريف ساحر وحسين الشحات بيفوق وعلي معلول ربنا كرمنا معاه، ميسي يضيع ركلات جزاء ورونالدو .

وأكمل موسى قائلا «بطولة الدوري مزاجنا وبتاعتنا حتى لو فاز الأهلي بأفريقيا».

وتابع أن حارس سويسرا أحسن حارس في بطولة أوروبا ولو أكملت سويسرا لحصل على اللقب بجدارة فهو الحارس الطائر.

وتوقع موسى وصول إيطاليا وانجلترا للمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حاليا.

وانتهت أحداث الشوط الاول بتقدم الأهلي علي سموحة 3-0  فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد الإسكندرية فى الجولة الـ28 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح الأهلي فى الدقيقة 41 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .

وأضاف الأهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 42 عن طريق حسين الشحات .

ونجح معلول من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء

ضغط متواصل

وبدأ الأهلي بالضغط المتواصل منذ إنطلاق صافرة المباراة من أجل أحراز هدف مبكر لآرباك صفوف سموحة .

وتعرض ديريك نيسيبامبي لاعب سموحة لإصابة  ما أدي الي توقف المباراة لمدة دقيقة واحدة في الدقيقة الخامسة .

ركلة ركنية أولى لسموحة على يسار مرمى النادي الأهلي، نفذها مصطفى فتحي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها المدافع المتقدم محمود البدري برأسية ضعيفة وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 8 ، محاولة هجومية خطيرة للنادي الأهلي بعد مجهود فردي من طاهر محمد طاهر في إختراق منطقةجزاء سموحة أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الهاني سليمان ببراعة وأنقذ مرماه من هدف أول.

هدف محقق ضائع للنادي الأهلي بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق محمد مجدي أفشة بإتجاه حسين الشحات المنطلق بشكل منفرد داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد ومراوغة الحارس لكنه سدد الكرة بشكل غير متقن أعلى العارضة العلوية للمرمى في الدقيقة 11 .

وسجل حسين الشحات هدفا عالميا فى الدقيقة 27 من مقصية داخل منطقة الجزاء ولكن ألغي بداعي التسلل بعد قرار من الفار .

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ٢٨ ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: جونيور أجايي وسعد سمير وصلاح محسن وعلي لطفي وأليو ديانج ومروان محسن ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

الإعلامي أحمد موسى الدوري المصري بطولة الدوري الأهلى محمد مجدى افشة الهدف الثالث

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