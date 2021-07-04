اختراق منصة ترامب لـ التواصل الاجتماعي بعد ساعات من إطلاقها

تعرض موقع التواصل الاجتماعي الذي أطلقه جيسون ميلر أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للاختراق بعد فترة وجيزة من إطلاقه، بعدما سجل أكثر من 500 ألف مستخدم.

وحسب "رويترز"، أعلنت GETTR، وهي منصة على غرار تويتر مع منشورات وموضوعات شائعة، عن نفسها على متاجر تطبيقات جوجل وآبل على أنها "شبكة اجتماعية غير متحيزة للأشخاص في جميع أنحاء العالم".

وقال ميللر في بيان:"تم الكشف عن المشكلة وتم إغلاقها في غضون دقائق وكل ما تمكن المتسلل من تحقيقه هو تغيير بعض أسماء المستخدمين".

نشر لقطات شاشة على تويتر للعديد من ملفات تعريف في GETTR، بما في ذلك ملفات وزير الخارجية السابق مايك بومبيو وميلر نفسه، والتي تم تعديلها لتكون:"جوبا بغداد كان هنا، تابعوني على تويتر".

وردا على سؤال حول الأمن على وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة قال ميلر إن الوضع "تم تصحيحه".

كان ميللر قد سخر من خطط فريق ترامب لبدء منصة وسائط اجتماعية جديدة لأشهر بعد تحركات تويتر ومواقع أخرى لمنع الرئيس السابق بعد أعمال الشغب في 6 يناير حيث اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول.

وصف ستيف بانون، مستشار ترامب السابق ، موقع GETTR بأنه 'قاتل تويتر' في منشور على الموقع الجديد.

تم حظر ترامب بشكل دائم من تويتر وظل معلقًا بواسطة فيسبوك حتى عام 2023 على الأقل ومن قِبل ألفابيت على يوتيوب حتى تقرر الشركة أن خطر العنف قد انخفض.