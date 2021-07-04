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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد موسيقي: المهرجانات الأقوى الآن وستستمر

مطربي المهرجانات
مطربي المهرجانات

قال محمد شميس، الناقد الموسيقي، إن أغاني المهرجانات هي الأقوى الآن وستستمر، منوهًا إلى أن كل المعارك التي دخلت فيها نقابة الموسيقيين تفشل في الحد من الأغاني التي لها جماهيرية واسعة.

 

وأشار الناقد الموسيقي، إلى أنه يتوقع استمرار المهرجانات لأنها اللون الأقوى الوقت الحالي، مردفا أنه لا يجب الاعتراض على الأذواق الموسيقية المنادية للمهرجانات، متابعًا: "أنا مبحبش حمو بيكا ومتفهم وجودة".

 

وأضاف "شميس"، خلال مداخلة عبر "زووم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المهرجانات فن تم تأسيسه وله جماهيريته وله رموزة وصناعة وقواعدة الشعبية، مؤكدًا أن أغاني المهرجانات تحقق مشاهدات لم تحقق من قبل.

 

وأوضح أن المهرجانات لها مدلول اجتماعي وتعكس شروف النطاق الجغرافي التي تخرج منه، كما أن النقابة يجب أن تتدخل وتستعيب أي جديد من الفنون والموسيقى.


هاني شاكر: هنمتحن موزة وعنبة قريب ولو نجحوا لازم يغيروا أساميهم


أجاب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن سؤال هل يقبل بتقنين أغاني المهرجانات ومغنيها في النقابة أم لا، ورد قائلاً: " أيوة هقبل اللي يقدم ويمتحن وينجح في الامتحان، وهياخد تصريح بالغناء، وهيبقى تحت سلطة النقابة".

وأضاف هاني شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "اللي هينجح في الامتحان هيبقى اسمه مؤدي شعبي وليس مغني".

وأردف هاني شاكر: "هنمتحن موزة وعنبة قريب، ولو نجحوا، فأنا بوجهلهم رسالة من دلوقتي انهم يغيروا أساميهم، أنا مش هطلع تصريح من عندي في النقابة بالأسامي ديه".

وعقب هاني شاكر قائلاً: " أنا مش هصرح من نقابة الموسيقيين بعد أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم، لـ موزة وعنبة".

وتابع الفنان: "موزة وعنبة عندك في البيت لكن في النقابة تتكتب باسمك الحقيقي مش الشهرة".

واستطرد هاني شاكر: "انا في البيت بيدلعوني "هانو"، معنى كده أطلع تصريح ليا بإسم "هانو"!!! ".

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