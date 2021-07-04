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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: الاقتصاد كان سيعاني إذا حدثت كورونا قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الاقتصاد المصري كان سيعاني بشكل كبير إذا حدثت أزمة كورونا قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر حققت معدل نمو اقتصاد بنسبة 5.6% قبل أزمة كورونا.

وتابع "إبراهيم"، خلال حواره مع برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن مصر في عام 2007 حققت معدل نمو اقتصادي مرتفع، ولكنها في هذه الحالة الإصلاح الاقتصادي أي أن النمو الاقتصادي لم يكن يصل للمواطن أمام النمو الاقتصاد الآن فيشعر به كل مواطن في مصر، وهذا واضح من خلال المشروعات المختلفة التي تحدث في كل أنحاء مصر سواء ازالة العشوائيات أو مشروعات البنية التحتية.

ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت تعاني من خلل واضح فى الإصلاح الاقتصادي ، بسبب وجود عجز مزمن يصل لـ 13%، والجزء الأكبر من هذا العجز كان يُنفق على الإنفاق الجاري، أي أن الدولة تقترض من أجل الاستهلاك وليس للاستثمار، واستمرار هذا الوضع كان كارثيًا. 

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

و نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق علي القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.

وبحسب عدد اليوم من جريدة الوقائع المصرية، فقد نصت المادة الأولى من القانون، علي أنه :"قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ بٰـ " اثنان تريليون وأربعمائة وواحد وستون مليارا وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه".

الإقتصاد المصرى الإصلاح الاقتصادى أزمة كورونا كورونا معدل نمو اقتصاد

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