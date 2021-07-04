عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صابعي مقطوع .. مبروك عطية يرد على شاب سخر منه.. فيديو

صدى البلد

رد الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر ، على  شاب سخر منه عبر صفحته  على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" بسبب تأدية  الدكتور مبروك عطية  خُطبة الجمعة وهو جالس، حيث علق الشاب قائلًا  "ومن امتى خُطبة الجمعة بتتخطب وهو جالس؟".

 

ونشر الدكتور مبروك عطية فيديو عبر حسابة على فيسبوك ، يرد من خلالة على الشاب ، قائلا " طول الطريق من الجامع لغاية مثوايا وانا مشغل الباقة وقولت مفيش حاجة تغلى على ربنا، وسجلت الخطبة وضغتها و نقلتها وعيني جاءت على التعليقات، وأحد المُعلقين حذفته لأنه قال: "من أمتى خطبة الجمعة بتتخطب وأحنا  جالسين؟"، ، وده حذفته، وعاوز أقوله: “ده اللي طلعت بيه من الخطبة .. إلهى اللي جرالي يجرالك أنا صابعي مقطوع".

 

وتابع : بفتكر الكلام اللى كان بيتقالنا واحنا فى إعدادى زمان ان دكتور واحنا بنسمع عن الدكاترة كان بيلقى مححضر وساب الجمهور يعلق زى مانا سايب النظارة دى وعارف ان انا سيبها مش ناسي يعنى ف اللى خرج بمعلومة واستفاد منها، واللي شاف وقال كرافتة الدكتور جميلة، واللي نظره 6 على 7 ، شاف رجل الدكتور، وقال (شرابه إيه ماشي مع القميص)، كل واحد شايف بعين مُختلفة.. هكذا الناس بالنسبة اليك ".

 

وأوضح الدكتور عطية: "لا يجب أن نعول على البشر، هم خلق الله، والناس عندما تعول عليهم ولا هتروح ولا هتيجي، و محدش هينفعك، والنافع والضار هو الله، والأصل في خُطبة الجمعة أن يكون الخطيب واقفًا، ولكن إذا كان مريضًا مثلي، ربنا قال وقوموا لله قانتين لكن أنا صابعي محشوش من رجلي، والنبي كان ساند على جذع النخلة قبل أن يصعد على المنبر، وعاوز أقول متعلقش على حد وأنت متعرفش هو عنده ايه، وحاول تكون موضوعي وقول لعل له عُذرًا، وأنت تلوم نفسك بعدما تظلمه، متحكمش على الناس بالظاهر، وبلاش كلمة من امتى ده.

مبروك عطية جامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية خطبة الجمعة فيسبوك

ترشيحاتنا

ميمي جمال تكشف مفاجأة عن عودتها للتمثيل بعد الاعتزال.. فيديو

ألسنة اللهب تتصاعد من المياه.. انفجار غامض يهز بحر قزوين.. فيديو

كيفية تحميل فيديوهات فيسبوك مجانا على هواتف آيفون وأندرويد

بينهم ميسي و رونالدو .. أقوى السيارات التي يمتكلها المشاهير

وقف مستحقات لاعبي سموحة وغضب ضد الجهاز الفني بعد رباعية الأهلي

سماع دوي انفجارات في أكبر قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي بـ سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

تحديث جديد لـ تابلت الثانوية العامة يخفي جميع التطبيقات قبل الامتحانات

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

صابعي مقطوع .. مبروك عطية يرد على شاب سخر منه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

جيش مصر الأبيض| المتحدث العسكري ينشر فيديو للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ