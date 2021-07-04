صابعي مقطوع .. مبروك عطية يرد على شاب سخر منه.. فيديو

رد الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر ، على شاب سخر منه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" بسبب تأدية الدكتور مبروك عطية خُطبة الجمعة وهو جالس، حيث علق الشاب قائلًا "ومن امتى خُطبة الجمعة بتتخطب وهو جالس؟".

ونشر الدكتور مبروك عطية فيديو عبر حسابة على فيسبوك ، يرد من خلالة على الشاب ، قائلا " طول الطريق من الجامع لغاية مثوايا وانا مشغل الباقة وقولت مفيش حاجة تغلى على ربنا، وسجلت الخطبة وضغتها و نقلتها وعيني جاءت على التعليقات، وأحد المُعلقين حذفته لأنه قال: "من أمتى خطبة الجمعة بتتخطب وأحنا جالسين؟"، ، وده حذفته، وعاوز أقوله: “ده اللي طلعت بيه من الخطبة .. إلهى اللي جرالي يجرالك أنا صابعي مقطوع".

وتابع : بفتكر الكلام اللى كان بيتقالنا واحنا فى إعدادى زمان ان دكتور واحنا بنسمع عن الدكاترة كان بيلقى مححضر وساب الجمهور يعلق زى مانا سايب النظارة دى وعارف ان انا سيبها مش ناسي يعنى ف اللى خرج بمعلومة واستفاد منها، واللي شاف وقال كرافتة الدكتور جميلة، واللي نظره 6 على 7 ، شاف رجل الدكتور، وقال (شرابه إيه ماشي مع القميص)، كل واحد شايف بعين مُختلفة.. هكذا الناس بالنسبة اليك ".

وأوضح الدكتور عطية: "لا يجب أن نعول على البشر، هم خلق الله، والناس عندما تعول عليهم ولا هتروح ولا هتيجي، و محدش هينفعك، والنافع والضار هو الله، والأصل في خُطبة الجمعة أن يكون الخطيب واقفًا، ولكن إذا كان مريضًا مثلي، ربنا قال وقوموا لله قانتين لكن أنا صابعي محشوش من رجلي، والنبي كان ساند على جذع النخلة قبل أن يصعد على المنبر، وعاوز أقول متعلقش على حد وأنت متعرفش هو عنده ايه، وحاول تكون موضوعي وقول لعل له عُذرًا، وأنت تلوم نفسك بعدما تظلمه، متحكمش على الناس بالظاهر، وبلاش كلمة من امتى ده.