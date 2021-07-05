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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

محمد عطية وميرنا
محمد عطية وميرنا الهلباوي

تصدر الثنائي   محمد عطية نجم ستار اكاديمي وخطيبته ميرنا الهلباوي مذيعة بالراديو محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام، وذلك بعد أن أعلنت ميرنا الهلباوي خبر انفصالها عن محمد عطية نجم ستار أكاديمي ، وذلك من خلال حسابها على انستجرام.

إعلان انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي

بعد أن نشرت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي خبر انفصالها عن نجم ستار أكاديمي محمد عطية على حسابها الشخصي على الانستجرام قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما معا في مختلف المناسبات وعلى مدار فترة خطبتهما .

تصرف غريب من ميرنا الهلباوي 

بعد أن أعلنت عن خبر انفصالها عن محمد عطية نجم ستار أكاديمي قامت ميرنا الهلباوي بحذف جميع الصور التي تجمعهما معا قامت بتصرف غريب مما جعل متابعيها في حيرة من خبر الانفصال واحتمالية عودتهما مرة ثانية .

من هي ميرنا الهلباوي 

ميرنا الهلباوي كاتبة وروائية مَصرية ومذيعة راديو.

 

-وِلدت بمحافظة الإسكندريّة.

 

-حفيدة "كمال توفيق الهلباوي" القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية والمتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا بجانب كونه كاتبًا مصريًا.

 

-التحقت بإحدى المدارس الفرنسية، وتخرجت في كلية السياحة والفنادق.

 

-اشتهرت في التاسعة عشر من عمرها، بسبب عملها في أكثر من مجلة ما زاد من شهرتها على السوشيال ميديا.

 

-تهوى كرة القدم وكانت تمارس تلك الرياضة بأحد الأندية الرياضية، ولكنها توقفت بسبب إصابتها.

 

-قدمت البرنامج الإذاعي "من طاقتك لسلامو عليكو" عبر محطة "nrj إنيرجي" مع الإعلامي وائل منصور، إذ عُرِض عليها البِرنامج واجتازت اختبارات الإذاعة وأصبحت واحدة من المُذيعات.

 

-في فبراير 2018 أعلنت خطبتها على أحد الأصدقاء ويُدعى "عزت صبري" والذي فاجأها بالخطبة بطريقة رومانسية بعد أن غنى لها وقدم خاتم خطبة مميزا.

 

-بدأت في كِتابة أول رواية لها بِعنوان "مُر مثل القَهوة حلو مثل الشوكولا" وصَدرَ عن دار "الكارمة" عام 2017، وحازت الرواية على قُبول جماهيري، وتَمكّنت من اللّحاق بالكُتب الأعلى مَبيعًا وكانت تلك البداية هي بداية قَوية لها.

 

-تعرضت في تغريدة لهجوم شديد، خسارة منتخب مصر وعدم التأهل والصعود لكأس العالم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول خبر انفصال محمد عطية وميرنا الهلباوي من خلال الفيديوجراف التالي:

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