خالد قاسم: تدريب 1400 من العاملين بالمراكز التكنولوجية على الاشتراطات الجديدة

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تدريب 1400 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء على الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن التنمية المحلية بشراكة استراتيجية مع وزارتي الإسكان والتعليم العالي وضعوا اشتراطات البناية بالمحافظات.

وعن شروط التقدم للحصول على الترخيص قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجي للحصول على رخصة بناء وفقا للنموذج المعد لذلك، حيث يصطحب المواطن العقد المشهر لقطعة الأرض وصورة من هذا العقد وبطاقة شخصية وبيان الصلاحية ومكتب هندسي يكون معه شهادة.

وتابع، ويتم التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى، مشيرًا إلى أنه في حالة إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبني للإشغال.

تبدأ اليوم المراكز التكنولوجية في المحافظات في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول علي تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة.

وأعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، عن البدء في فتح المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات اليوم "الأحد" لاستقبال طلبات تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة التي أقرتها أجهزة الدولة.

وقال قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه كان من المفترض أن يتم فتح باب التقديم لتراخيص البناء في المحافظات في الأول من يوليو الجاري، لكن مع وجود أجازه رسمية يوم الخميس الماضي وامس السبت، سيتم فتح باب التقديم للحصول على تراخيص البناء اليوم الأحد مع اول يوم عمل بعد انتهاء الإجازات الرسمية.

يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة ، في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.



كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص المبانى بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

العقد المشهر شرط قبول طلبات التراخيص الجديدة



وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.