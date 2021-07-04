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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تمويل: مصر نجحت في خفض عجز الموازنة من 13 لـ 7.2%

صدى البلد

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن مصر وضعت خطة لخفض عجز الموازنة ، ونجحت في هذا الأمر و انخفض العجز لـ7.2%، بدلا من 13% قبل الإصلاح الاقتصادي، المستهدف هذا العام 6.5%، وهذا الأمر مهم للغاية.

وتابع "إبراهيم"، خلال حواره مع برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة المصرية للتعامل مع أزمة كورونا، وجعل الاقتصاد المصري مرن وقادر في تحمل الأزمات، مشيرًا إلى أن هناك قدرا من النقد الأجنبي خرج من أسواق الاستثمار على المستوى الدولي، بينما مصر كانت تحصل على استثمار على أكثر مما فقدته في بداية أزمة كورونا.

ولفت الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي أشادوا بالاقتصاد المصري في ظل أزمة كورونا، وقاموا بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، بينما هناك دولة كبيرة فقدت تصنيفها الاقتصاد المستقر في هذه الأزمة. 

محمد معيط وزير المالية: عجز الموازنة انخفض من 12 إلى 6% خلال 5 سنوات

قال محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة الإنفاق الإضافي في الموازنة الجديدة تبلغ 250 مليار جنيه، مضيفا أن عجز الموازنة العامة للدولة انخفض من 12 إلى 6% خلال الخمس سنوات الماضية.
 

وأضاف محمد معيط وزير المالية ، في حوار مع الإعلامي محمد على خير، مقدم برنامج المصري أفندي، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن الدولة حققت فائضا أوليا 105 مليارات جنيه قبل جائحة كورونا، متابعا: "جت كورونا لغبطت الدنيا تماما، خاصة في قطاعي السياحة والطيران، اللذان توقفا تماما، وبالتالي الخدمات المتعلقة تأثرت سلبا".
 

وأكد وزير المالية محمد معيط ، أن معظم الأنشطة الاقتصادية في الدولة تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة ضخت 30 مليار جنيه؛ لدعم تنشيط الصادرات المصرية في عام واحد فقط.


وفي السياق نفسه، أشار محمد معيط وزير المالية، إلى أن متوسط سعر برميل النفط في الموازنة الجديدة 61 دولارا، مؤكدا أن ما يحدث مجهود دولة كبير.

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