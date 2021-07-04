عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلمانى عاجل بسبب أزمة الـ 36 ألف معلم

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة سهام بشاى، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة إنهاء تعاقد المعلمين الفائزين في مسابقة الـ ٣٦ ألف معلم.

شغل بعض الوظائف لسد العجز 

وقالت بشاي في طلب الإحاطة: سبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مسابقة للتعاقد المؤقت لشغل بعض الوظائف لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الجاري 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية، ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم وذلك وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين بالمدارس، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.

36 ألف معلم

وأضافت، عقب ذلك أكد نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، حينذاك، أن 36 ألف معلم، تسلموا عملهم بالمدارس ضمن 65 ألف معلم اجتازوا اختبارات العقود المؤقتة، موضحا أن العدد المطلوب يصل لأكثر من 65 ألف معلم، ثم أعلن وزير التربية والتعليم، عن مسابقة جديدة، عبر البوابة الإلكترونية، حيث تحتاج الوزارة إلى ١٢٠ الف معلم وإداري وعامل، وأن الأولوية فى التعاقد، ستكون للأكفأ.

رسوم الإنضمام لنقابة المعلمين

وتابعت عضو مجلس النواب: تكلف هؤلاء المتقدمين للمسابقات أموالا باهظة بدءا من رسوم الإنضمام لنقابة المعلمين والحصول على دورات  تكنولوجية وخوض اختبارات نفسية، وغيرها من الرسوم، وعقب ذلك أعلنت الوزارة عن فسخ التعاقد مع من سبق ابرام تعاقد معهم ووقف إجراءات المسابقة الجديدة، نظرا لعدم توافر ميزانية للتعاقد.

ورفع الظلم عن المعلمين

وطالبت عضو مجلس النواب،  بالتدخل لحل تلك الأزمة التي تؤرق كل بيت في مصر، ورفع الظلم عن هؤلاء المعلمين الفائزين في المسابقة، بشكل جدي.
 

تحرك برلمانى عاجل أزمة الـ 36 ألف معلم الدكتور حنفي جبالي وزارة التربية والتعليم سد العجز مجلس النواب النائبة سهام بشاى المدارس

ترشيحاتنا

ميمي جمال تكشف مفاجأة عن عودتها للتمثيل بعد الاعتزال.. فيديو

ألسنة اللهب تتصاعد من المياه.. انفجار غامض يهز بحر قزوين.. فيديو

كيفية تحميل فيديوهات فيسبوك مجانا على هواتف آيفون وأندرويد

بينهم ميسي و رونالدو .. أقوى السيارات التي يمتكلها المشاهير

وقف مستحقات لاعبي سموحة وغضب ضد الجهاز الفني بعد رباعية الأهلي

سماع دوي انفجارات في أكبر قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي بـ سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

تحديث جديد لـ تابلت الثانوية العامة يخفي جميع التطبيقات قبل الامتحانات

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

صابعي مقطوع .. مبروك عطية يرد على شاب سخر منه.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

معجزة ربانية .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

جيش مصر الأبيض| المتحدث العسكري ينشر فيديو للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ