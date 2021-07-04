تحرك برلمانى عاجل بسبب أزمة الـ 36 ألف معلم

تقدمت النائبة سهام بشاى، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة إنهاء تعاقد المعلمين الفائزين في مسابقة الـ ٣٦ ألف معلم.

شغل بعض الوظائف لسد العجز

وقالت بشاي في طلب الإحاطة: سبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مسابقة للتعاقد المؤقت لشغل بعض الوظائف لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الجاري 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية، ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في جميع مديريات التعليم وذلك وفق التخصصات المطلوبة لسد العجز في المعلمين بالمدارس، على أن يكون التعاقد مؤقتًا للفصل الدراسي الثاني فقط.

36 ألف معلم

وأضافت، عقب ذلك أكد نائب وزير التربية والتعليم، لشئون المعلمين، حينذاك، أن 36 ألف معلم، تسلموا عملهم بالمدارس ضمن 65 ألف معلم اجتازوا اختبارات العقود المؤقتة، موضحا أن العدد المطلوب يصل لأكثر من 65 ألف معلم، ثم أعلن وزير التربية والتعليم، عن مسابقة جديدة، عبر البوابة الإلكترونية، حيث تحتاج الوزارة إلى ١٢٠ الف معلم وإداري وعامل، وأن الأولوية فى التعاقد، ستكون للأكفأ.

رسوم الإنضمام لنقابة المعلمين

وتابعت عضو مجلس النواب: تكلف هؤلاء المتقدمين للمسابقات أموالا باهظة بدءا من رسوم الإنضمام لنقابة المعلمين والحصول على دورات تكنولوجية وخوض اختبارات نفسية، وغيرها من الرسوم، وعقب ذلك أعلنت الوزارة عن فسخ التعاقد مع من سبق ابرام تعاقد معهم ووقف إجراءات المسابقة الجديدة، نظرا لعدم توافر ميزانية للتعاقد.

ورفع الظلم عن المعلمين

وطالبت عضو مجلس النواب، بالتدخل لحل تلك الأزمة التي تؤرق كل بيت في مصر، ورفع الظلم عن هؤلاء المعلمين الفائزين في المسابقة، بشكل جدي.

