بينهم ميسي و رونالدو .. أقوى السيارات التي يمتكلها المشاهير

يضم عالم المشاهير الكثير من الشخصيات البارزة، سواء كانت تتعلق بالتمثيل أو الغناء أو الرياضة، بينما يرغب الجمهور في متابعة اخبار نجومهم المفضلة و متابعة كل ما هو جديد باستمرار، و يبدو أن عالم السيارات مرتبط دومًا بالمشاهير حيث ينفقون الكثير من الاموال مقابل ضم اقوى الاصدارات المحببة لديهم، و في سياق هذا الموضوع سوف نقوم بجولة سريعة داخل اسطول سيارات المشاهير لنتعرف على اغلى و اقوى الطرازات حول العالم.

كرستيانو رونالدو

يعد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو هو احد أهم نجوم كرة القدم على الساحة الحالية، حيث تتحدث الارقام و المعطيات عن نجم لن يتكرر بسهولة في تاريخ الساحرة المستديرة، و مقابل الارباح الخيالية لديه يمتلك رونالدو باقة من الاصدارات القوية لاهم العلامات التجارية على الاطلاق و من بينهم، فيراري F12 TDF و التي انتج منها 500 نسخة فقط حيث يبدأ سعرها من 2 مليون دولار، و تتمتع السيارة بمحرك سعة 6300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 780 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 340 ميلومتر في الساعة، و من خلال تلك الامكانيات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 2.9 ثانية فقط، كما يمتلك كرستيانو رونالدو نسخة فاخرة من طرازات بوجاتي الفرنسية، و التي تشتهر بسرعتها الفائقة إلى جانب تصميمها الانسيابي المبهر وهي السيارة بوجاتي شيرن، و هي تنطلق من خلال 500 نسخة فقط، بينما تقدر قميتها السعرية نحو 3.6 ميلون جنيه استرليني.

كاني ويست

اكتسب كاني ويست شهرة واسعة في مجال الغناء، و حصل على العديد من الجوائز الغناية، و يتلك نجم الراب سيارة رائعة من انتاج شركة لامبورجيني من طراز افينتادور الخارقة، و التي تستمد قوتها من محرك V12 يستطيع أن ينتج قوة قدرها 759 حصان، مع 720 نيوتن/متر من عزم الدوران، تتصل بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات، يجعلها تنطلق من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 2.9 ثانية فقط، و تبدأ اسعار تلك النسهة الفاخرة من مليون دولار امريكي.

ديفيد بيكهام

يمتلك الانجليزي ديفيد بيكهام العديد من السيارات القوية، و التي تحمل تحمل شعارات مختلفة و لكن النسخة المحببة لديه هي السيارة رولز رويس فانتوم و التي تتميز بالفخامة الشديدة، حيث تجمع بين الاطلالة العصرية و الروح الكلاسيكية الفريدة، و تشمل هذه النسخة العديد من وسائل الرفاهية مثل التلفاز والمقاعد المبطنة من الجلد الفاخر، و شاشات الوسائط المتعددة و الكثير من وسائل التحكم، و تبدأ اسعار هذه السيارة الفاخرة من 600 ألف دولار.

ليونيل ميسي

لاشك أن الارجنتيني و نجم برشلونة ليونيل ميسي، هو واحد من اعظم ما انجبته الملاعب العالمية لكرة القدم، و يضم ميسي في اسطول سياراته الفاخرة العديد من الموديلات القوية مثل كاديلاك العائلية و التي تبلغ قيمتها اكثر من 100 الف يورو، و تقدر القياسات الهيكلية لهذه السيارة الضخمة بنسبة طول قدرها 5 امتار و بعرض مترين، مع محرك بقوة 409 حصان، بالاضافة إلى السيارة اودي R8 سبايدر، و التي تتراوح قوتها من 397 إلى 449 حصان، حيث تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 3.3 ثانية، الاضافة إلى السيارة الخارقة باجاني و مازيراتى جران توريسمو اس و التي تقدر بـ 126500 دولار، و فيرارى F430 سبايدر و التي تبلغ قيمتها نحو 117900 دولار امريكي.