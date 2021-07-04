تحرير 125 محضر ضبط وتهرب جمركى في الأقصر

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة مكافحة التهريب الجمركى (التزام تجارى)بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد عاطف سالم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد عماد دبور من ضبط وتحرير 125 محضر ضبط جمركي خلال الشهرين الماضيين بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجاريه بأسيوط والأقصر وأكمنه متفرقة كمين منشاه العمارى والبغدادي ب "الأقصر" - ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي .

وتشكلت لجنة الضبط من محمدالليثى ومنتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام ومحمد عبدالله وعبد الجواد حمام وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وأحمد صابر وحسن احمدحسن مفتشى ادارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم العميد ياسر مهران و العقيد وائل عبدالرحمن والعقيد أحمد عبدالسلام والمقدم محمد عبدالكريم والرائد أحمد المغربى والرائد على طاهر والرائد محمد الخبير

كانت أغلب المضبوطات عبارة عن قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات .

وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك .

وبلغت قيمة المضبوطات 708 ألف و 200 جنيه، وتم التصالح في جميع المحاضر وسداد الغرامة الجمركية المستحقة.