عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

خوفا من الأمراض.. سكان شارع الدالي في الفيوم يشكون انتشار القمامة

صدى البلد

تسود حالة من الاستياء بين سكان شارع الدالي منطقة مساكن الجون محافظة الفيوم ، بسبب حالة الإهمال التي ملأت الشوارع  وانتشار القمامة، خوفاً من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.  

قال المواطن عمرو سعيد ، في رسالة بعثت بها إلى خدمة شكاوى “صدى البلد”، إن “القمامة غزت الشارع ، وأصبحت الطرق حالتها سيئة، والمنطقة تكسوها القاذورات والنفايات، مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا  في غياب تام من المسئولين”.

وأضاف: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التي ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فالقمامة تحاصرنا من كل جانب، فضلاً عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التي تسبب الحساسية والربو لدى السكان".

وأشار القارئ: "القمامة تهدد حياتنا حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددًا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وناشد المسئولين بسرعة التحرك ورفع القمامة من الشوارع لإنقاذ أهل المنطقة من الأضرار الناتجة عنها.

اقرأ أيضا

خوفا من الأوبئة.. سكان شارع الصيادين فى الدقهلية يشكون انتشار أكوام القمامة
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منّا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار فيروس كورونا محافظة الفيوم الروائح الكريهة انتشار القمامة انتشار الحيوانات الضالة الأمراض والأوبئة خوفا من الأمراض الحيوانات الضالة تكسوها القاذورات والنفايات خدمة بين الناس شارع الدالى مساكن الجون

ترشيحاتنا

ثعبان يلدغ مُسنًا بعد اختبائه داخل مرحاض | صور

كيفية تنظيم النسل في عصر الرسول؟ المفتي يجيب

أمريكا تخشي من رحيل المستشارة الألمانية ميركل.. لهذه الأسباب

رمضان صبحي بقميص الزمالك.. كيف يبدو هجوم الفريق الأبيض ؟

10 % مصروفات وحجز إداري حال ارتكاب مالك العقار هذه المخالفة

بسمة وهبة: مصر تخوض معاركها بصبر .. ولن تفرط في حقوقها المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

الملء أمر واقع.. بيان سوداني جديد بشأن سد النهضة

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

وأنا مالي يا لمبي.. وفاة الفنانة سحر كامل

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

بعد تصديق السيسى.. حوافز جديدة للموظفين ومليار جنيه لدعم علاج المواطنين

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على تحرش فنان بالفتيات.. فيديو

أزمة جوهرة وحقيقة القبض عليها وهروبها من الغردقة.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

تعلقت رقبتها بين القضبان.. امرأة تنقذ طفلة من الموت في موقف بطولي|فيديو

طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس

9 وفيات | شاهد... شاحنة ضخمة تسحق عددا من السيارات في السعودية

فيديو

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

الجملي هو أملي.. آخر ظهور لأشهر بائع سمين في المطرية قبل ضبطه | فيديو

فيديوجراف.. أنا مش داعية إسلامية.. تصريحات صادمة من المذيعة داليا نعيم

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ