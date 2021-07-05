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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر و مواصفات سوبارو امبريزا موديل 2021 في مصر .. صور

سعر و مواصفات سوبارو
سعر و مواصفات سوبارو امبريزا موديل 2021 في مصر

تقدم العلامة التجارية صاحبة النجوم اللامعة سوبار، نسختها امبريزا موديل 2021 عبر فئة واحدة التجهيزات، و تعد هذه السيارة من اشهر اصدارات السيدان التي اطلقها الصانع الياباني، نسبة إلى تاريخها الممتد و اطلالتها المميزة، إلى جانب التجهيزات الداخلية و الخارجية التي تتعلق بكل اصدار.

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و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر و مواصفات السيارة سوبارو امبريزا موديل 2021 في مصر.

الاداء الفني لمحرك سوبارو امبريزا موديل 2021 

 

حصلت سوبارو امبريزا موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 114 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

 

و من خلال تلك الامكانيات تنطلق السيارة من وضع الاستعداد و النقطة 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.6 ثانية، و تقدر نسبة استهلاكها من الوقود بـ 5.9 لتر و ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

و سائل الامان و تجهيزات السيارة سوبارو امبريزا موديل 2021

 

تتمتع السيارة سوبارو امبريزا موديل 2021 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مرايات جانبية كهربائية، و فرامل يد ذات اداء كهربائي أيضا، و قفل مركزي للابواب مع نوافذ كهربائية، و زر تفعيل و ايقاف المحرك، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 6.5 بوصة، مدعومة بنظام صوتي و ترفيهي.

التصميم الخارجي للسيارة سوبارو امبريزا موديل 2021 في مصر

 

تأتي السيارة سوبارو امبريزا موديل 2021 بمصابيح أمامية و خلفية تعمل عبر تقنية LEDLIGHT، و جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، بالاضافة إلى نسبة طول بلغت 4465 مم، و عرض يقدر بـ 1800 مم، و 1595 مم للارتفاع، إلى جانب مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 380 لتر.

سعر السيارة سوبارو امبريزا موديل 2021 في مصر

 

يبلغ سعر سوبارو امبريزا موديل 2021 بقيمة قدرها 360 ألف جنيه

سوبار موديل 2021 سوبارو امبريزا موديل 2021 الاداء الفني لمحرك سوبارو امبريزا موديل 2021 سعر السيارة سوبارو امبريزا موديل 2021

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