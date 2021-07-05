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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تكنولوجيا: الإعلام التقليدي لابد أن ينتهي

التحول الرقمي
التحول الرقمي

قال الدكتور أحمد عصمت، مؤسس منتدى الإسكندرية للإعلام واستشاري تكنولوجيا الإعلام التحول الرقمي، إنه مع تطور الإنترنت أصبحت السوشيال ميديا أداة من أدوات العصر، إلا أن استخداماتها واحدة في كل المجتمعات بشكل إيجابي أو سلبي لكن الأسلوب يرجع لاختلاف الثقافة.

 

وشدد مؤسس منتدى الإسكندرية للإعلام واستشاري تكنولوجيا الإعلام التحول الرقمي، على أن المجتمع المصري اختلف في التعامل مع السوشيال ميديا.

 

وأوضح "عصمت"، خلال حوراه ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السوشيال ميديا ليست صوت المصريين أو اي مواطن، إلا أن "الخوارزميات" للإنترنت هي التي تؤثر على المخرجات ووصول القضايا المختلفة للتريند والترتيب، منوهًا إلى أن هناك خلل معلوماتي في السوشيال ميديا ومعلومات كاذبة كثيرة، كما أن هناك خلل وكثرة الأخبار المزيفة تنتشر دائمًا بسبب كثرة التداول والنشر.

 

وأضاف أن النوعية التقليدية من الإعلام لابد من أن ينتهي، ويجب أن يكون هناك محتوى للمنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن الأفراد سيقدمون موضوعات وقضايا بشكل مرن وهذا سيحقق نجاح.


الاتصالات: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى


أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات أصبحت مكونا أساسيا فى استراتيجيات التطوير فى مختلف القطاعات؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مد جسور التعاون مع المؤسسات الدولية لإقامة شراكات بناءة من أجل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فى تحقيق التنمية؛ مؤكدا على أن الوزارة تتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تتمحور خططها التنفيذية حول تطويع التكنولوجيات الرقمية لخدمة المواطن.

 

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال إطلاق منصة التعاون المشترك مع التعاون الدولي، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى التحول الرقمى؛ حيث تم حتى الآن إطلاق 75 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية مع إتاحتها من منافذ أخرى وهى مكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ مشيرا إلى تضافر جهود قطاعات الدولة لتنفيد مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية.

 

وأوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لخلق كوادر رقمية متميزة؛ وأنه تم إطلاق مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومستهدف بناء خمس مدارس أخرى لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالاضافة الى تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية  لمنح ماجستير مهنى متخصص لألف دارس سنويا؛ مُستعرضا المشروعات والمبادرات التى تنفذها الوزارة لخلق البيئة المحفزة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

 

وأشار إلى أنه تم ضخ استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين لرفع كفاءة خدمات الانترنت؛ مؤكدا على أن الوزارة تُشارك في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقا لأربعة محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل، وتطوير 906 مكتب بريد وتزويدهم بماكينة صراف آلى ، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بالف محطة شبكة محمول تشاركية، بالاضافة الى تنفيذ مشروع للتدريب لمحو الامية الرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا؛ منوها الى انه  يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصرى وزيادة فروعه ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالى الى جانب الخدمات البريدية.

 

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