نشرة الفن: تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي.. وفاة والد نجم لعبة نيوتن
نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :
يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي
كشف الإعلامي محمود سعد عن تطورات الحالة الصحية لزميله الإعلامي وائل الإبراشي، الذى عانى خلال الأشهر الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وفاة والد نجم لعبة نيوتن
توفى اليوم الدكتور خالد الشرقاوي، والد الفنان الشاب آدم الشرقاوي الذي شارك مؤخرا في مسلسل " لعبة نيوتن ".
تفاصيل عودة أحمد حلمي للسينما بفيلم إكس وموعد بدء التصوير " خاص"
يعود النجم أحمد حلمي إلى السينما مرة أخرى بفيلم " إكس " ، والذي يمثل عودته إالى السينما بعد غياب دام لأكثر من سنتين بعد اخر أفلامة " خيال ماته".
حقيقة مشاركة أسماء أبو اليزيد وأحمد مكي في الجزء السادس من الكبير قوي"خاص"
علم صدى البلد أن النجم أحمد مكي والفنانة أسماء أبو اليزيد ، سيجمعهم عمل جديد وهو الجزء السادس من مسلسل " الكبير أوى" والذي قدمه مكي خلال السنوات الماضية مع النجمة دنيا سمير غانم.
هل عادت المياه لمجاريها..ميرنا الهلباوي تحذف ستورى فسخ خطوبتها من محمد عطية
قامت الكاتبة ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي خطيبة نجم ستار أكاديمي محمد عطية ، بحذف الاستورى التي أعلنت فيها انفصالها عن محمد عطية.
لم يحضر أحد.. غياب تام للفنانين عن عزاء رمسيس مرزوق
بدأ عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق، حيث تتلقى أسرته العزاء بكنيسة ماري جرجس هليوبوليس في مصر الجديدة.