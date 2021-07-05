نشرة الفن: تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي.. وفاة والد نجم لعبة نيوتن

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

كشف الإعلامي محمود سعد عن تطورات الحالة الصحية لزميله الإعلامي وائل الإبراشي، الذى عانى خلال الأشهر الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

توفى اليوم الدكتور خالد الشرقاوي، والد الفنان الشاب آدم الشرقاوي الذي شارك مؤخرا في مسلسل " لعبة نيوتن ".

يعود النجم أحمد حلمي إلى السينما مرة أخرى بفيلم " إكس " ، والذي يمثل عودته إالى السينما بعد غياب دام لأكثر من سنتين بعد اخر أفلامة " خيال ماته".

علم صدى البلد أن النجم أحمد مكي والفنانة أسماء أبو اليزيد ، سيجمعهم عمل جديد وهو الجزء السادس من مسلسل " الكبير أوى" والذي قدمه مكي خلال السنوات الماضية مع النجمة دنيا سمير غانم.

قامت الكاتبة ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي خطيبة نجم ستار أكاديمي محمد عطية ، بحذف الاستورى التي أعلنت فيها انفصالها عن محمد عطية.

بدأ عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق، حيث تتلقى أسرته العزاء بكنيسة ماري جرجس هليوبوليس في مصر الجديدة.