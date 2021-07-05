عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن: تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي.. وفاة والد نجم لعبة نيوتن

وائل الابراشي
وائل الابراشي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية : 

 

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

 

كشف الإعلامي محمود سعد  عن تطورات الحالة الصحية لزميله  الإعلامي وائل الإبراشي، الذى عانى خلال الأشهر الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وفاة والد نجم لعبة نيوتن

 

توفى اليوم الدكتور خالد الشرقاوي، والد الفنان الشاب آدم الشرقاوي الذي شارك مؤخرا في مسلسل " لعبة نيوتن ".

 

تفاصيل عودة أحمد حلمي للسينما بفيلم إكس وموعد بدء التصوير " خاص"

 

يعود النجم أحمد حلمي إلى السينما مرة أخرى بفيلم " إكس " ، والذي يمثل عودته إالى السينما بعد غياب دام لأكثر من سنتين بعد اخر أفلامة " خيال ماته".

 

 

حقيقة مشاركة أسماء أبو اليزيد وأحمد مكي في الجزء السادس من الكبير قوي"خاص"

 

علم صدى البلد أن النجم أحمد مكي والفنانة أسماء أبو اليزيد ، سيجمعهم عمل جديد وهو الجزء السادس من مسلسل " الكبير أوى" والذي قدمه مكي خلال السنوات الماضية مع النجمة دنيا سمير غانم.

 

 

هل عادت المياه لمجاريها..ميرنا الهلباوي تحذف ستورى فسخ خطوبتها من محمد عطية

 

 

قامت الكاتبة ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي خطيبة نجم ستار أكاديمي محمد عطية ، بحذف الاستورى التي أعلنت فيها انفصالها عن محمد عطية.

 

لم يحضر أحد.. غياب تام للفنانين عن عزاء رمسيس مرزوق

 

بدأ عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق، حيث تتلقى أسرته العزاء  بكنيسة ماري جرجس هليوبوليس في مصر الجديدة.

 

وائل الإبراشى ادم الشرقاوى أحمد حلمى احمد مكي أسماء أبو اليزيد محمد عطية رمسيس مرزوق

موضوعات متعلقة

ابنة رجاء الجداوي تكشف عن أخر عمل تسبب في ضحك والدتها

محمود العسيلي يتصدر تريند يوتيوب بـ على خدك

لم يحضر أحد.. غياب تام للفنانين عن عزاء رمسيس مرزوق

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

كيف لعبت سينما فاتن حمامة دورا في ثورة 23 يوليو

حنان ترك: فنان وحيد في الوسط الفني لم ينتقد قرار حجابي

هل عادت المياه لمجاريها..ميرنا الهلباوي تحذف ستورى فسخ خطوبتها من محمد عطية

وفاة والد نجم لعبة نيوتن

ترشيحاتنا

علاج جيني .. مدير شركة نوفارتس يكشف مفاجأة بشأن مرضى ضمور العضلات

هبوط أرضي بـ شارع النهضة في الجيزة.. صور

بالفعل الزمالك فاوضني.. حسام حسن يحسم مصيره بعد انتهاء إعارته

اخبار التوك شو مستعدون لجميع التحديات.. أبرز تصريحات متحدث القوات المسلحة لـ أحمد موسى.. إبسيلون متحور جديد من كورونا يجتاح أمريكا

أخبار التعليم:تحديث تابلت الثانوية العامة.. زلزال يضرب مطروح.. موعد إعلان نتيجة الدبلومات

لقاحات كورونا لا تقوى عليها .. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

نشرة الفن: تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي.. وفاة والد نجم لعبة نيوتن

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة برباعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

صور تداولها الأهالي .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

جيش مصر الأبيض| المتحدث العسكري ينشر فيديو للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ