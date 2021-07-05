ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحة..شريف يطارد بن شرقي وريان
حقق فريق الأهلي على سموحة بـ أربعة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
1 -أحمد ياسر ريان- 15 هدفا.
2 -أشرف بن شرقي - 12 هدفا.
3- محمد شريف، أحمد سمير، عمر كمال - 11 هدفا.
4 - عمرو جمال، مصطفى فتحي، رامي صبري - 10 أهداف.
5 - يوسف أوباما، باسم مرسي، حسام حسن، فخر الدين بن يوسف - 9 أهداف.
وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي
1- الزمالك - المركز الأول - 61 نقطة.
2- الأهلي - المركز الثاني - 45 نقطة.
3- المصري - المركز الثالث - 43 نقطة.
4- سموحة - المركز الرابع - 40 نقطة.
5- إنبي - المركز الخامس - 38 نقطة.
6- الاتحاد السكندري - المركز السادس - 38 نقطة.
7- طلائع الجيش - المركز السابع - 37 نقطة.
8- بيراميدز - المركز الثامن - 36 نقطة.
9- الجونة - المركز التاسع - 36 نقطة.
10- مصر للمقاصة - المركز العاشر - 36 نقطة.
11- سيراميكا كليوباترا - المركز الحادي عشر - 33 نقطة.
12- الإسماعيلي - المركز الثاني عشر - 32 نقطة.
13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 32 نقطة.
14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 29 نقطة.
15- البنك الأهلي - المركز الخامس عشر - 25 نقطة.
16- أسوان - المركز السادس عشر - 25 نقطة.
17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 22 نقطة.
18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 18 نقطة.