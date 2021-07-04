أحمد حاتم يستعيد ذكريات مسلسل ليه لأ 2

استعرض الفنان الشاب أحمد حاتم، ذكريات مسلسل “ليه لا 2 ”حيث قام بنشر صورة من كواليس المسلسل جمعته بالفنانة منة شلبي.

كتب أحمد حاتم من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام: “بقلب في تليفون صلاح لقيت الصورة دي”.

ليه لا من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.

تفاصيل مسلسل ليه لا

الجزء الأول من مسلسل ليه لا كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .