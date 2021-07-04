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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حاتم يستعيد ذكريات مسلسل ليه لأ 2

صدى البلد

استعرض الفنان الشاب أحمد حاتم، ذكريات مسلسل “ليه لا 2 ”حيث قام بنشر صورة من كواليس المسلسل جمعته بالفنانة منة شلبي.

 

كتب أحمد حاتم من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام: “بقلب في تليفون صلاح لقيت الصورة دي”.

ليه لا من إخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ويشارك في بطولته أيضاً مراد مكرم، دنيا ماهر، مها أبو عوف والطفلين سليم مصطفى ومنى أحمد زاهر.

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تفاصيل مسلسل ليه لا

الجزء الأول من مسلسل ليه لا كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .

ليه لا ليه لأ 2 الشاب أحمد حاتم الفنان الشاب أحمد حاتم احمد حاتم منة شلبي الإنستجرام

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