الظواهر الفلكية لشهر يوليو..فرصة يترقبها جميع هواة الفلك..والابرز اقتران القمر والزهرة والمريخ..زخة شهب دلتا الدلويات

الدكتور جاد القاضى: الظواهر الفلكية جميلة ، ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها

الدكتور جاد القاضى: الظواهر الفلكية لديها العديد من الفؤائد الفلكية

الدكتور اشرف تادرس: الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان



يشهد شهر يوليو العديد من الظواهر الفلكية التى يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم بالسماء، أعلن المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والچيوفيزيقية ، أن هناك العديد من الأحداث فلكية مهمة من المقرر أن تحدث خلال شهر يوليو الجاري وهي كالتالي:

اقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل (3 يوليو )

يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive الموجود في برج السرطان .. ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة لذا يتطلب الامر استخدام تلسكوب صغير او نظارة معظمة .

عطارد في اقصى استطالة له ( 4 يوليو )

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة غربية له وتبلغ 21.6 درجة قوسية من الشمس .. وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقي في سماء الصباح الباكر في هذا اليوم.

اقتران القمر وعطارد ( 8 يوليو )

ويمكن ملاحظة هذا الـ اقتران فجرا في هذا اليوم .

القمر الجديد (محاق يوليو) … 10 يوليو

في هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل ، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

القمر والزهرة والمريخ ( 12 يوليو)

ويمكن ملاحظة هذا المشهد بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم .

اقتران الزهرة والمريخ (13 يوليو )

ويمكن ملاحظة هذا الاقتران بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم .

اكتمال القمر (بدر يوليو) .. 24 يوليو

يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يوليو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون اجهزة ، اما وقت البدر الكامل فسيكون في 24 يوليو باذن الله حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8% ، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الرعد ... ومن الجدير بالذكر هو ملاحظة اقتران بدر القمر بكوكب زحل في 24 يوليو ثم اقترانه بكوكب المشتري في 25 يوليو ويتلازمان منذ دخول الليل حتى ولوج ضوء النهار في اليوم التالي .

زخة شهب دلتا الدلويات (28 و29 يوليو)

وهي زخة شهابية متوسط يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة .. تنتج هذه الشهب بسبب بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) عند دخولها الغلاف الجوي الارضي من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو .. سيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام حيث يحجب ضوء القمر معظم الشهب الخافتة ... أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن اضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب ... كما تظهر الشهب كما لو كانت تسقط من كوكبة الدلو، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان اخر في السماء .



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.



وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن جميع الظواهر الفلكية إل جانب فائدتها فلكية ، إلى أنها ظواهر جميلة ، ندعو إليها المواطنين للاستمتاع بمشاهدتها، وان وجمال تلك الظاهرة يمكن في الحسابات الدقيقة لـ المناسبات العربية والأعياد القادمة .

كما أكد مدير معهد القومي البحوث الفلكية، أن اقتران الكواكب يحدث خلال أوقات معينة فيظهر كوكبان خلف بعضهما على نفس الخط المار بالنسبة للرائي ولكن في الحقيقة المسافات بينهما كبيرة.