اليوم .. الحكم على 12 متهما في خلية داعش إمبابة الأولى

تنطق اليوم الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحكمها على 12 متهما بـ"خلية إمبابة الإرهابية".

وأسندت النيابة للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وأمنه للخطر.

تعطيل أحكام الدستور

كما اتهمت النيابة المتهمين بتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعي، بأن تولى تأسيس خلية بالجماعة المسماة "داعش".