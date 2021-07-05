اليوم .. الحكم على 12 متهما في خلية داعش إمبابة الأولى
تنطق اليوم الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحكمها على 12 متهما بـ"خلية إمبابة الإرهابية".
وأسندت النيابة للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وأمنه للخطر.
تعطيل أحكام الدستور
كما اتهمت النيابة المتهمين بتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعي، بأن تولى تأسيس خلية بالجماعة المسماة "داعش".