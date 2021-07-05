موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري

حقق فريق الأهلي على سموحة بـ أربعة أهداف دون رد على استاد الإسكندرية، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة المقبلة للأهلي يوم 8 يوليو الجاري على استاد بترو سبورت.

وتلعب المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس لمزاحمة الزمالك على صدارة الدوري المصري.

أهداف مباراة الأهلي وسموحة

نجح الأهلي في فتح السجل التهديفي، بعد هجمة منظمة بمجموعة تمريرات قصيرة أنهاها طاهر محمد طاهر بتمريرة بينية متقنة بإتجاه محمد شريف المنطلق داخل منطقة الجزاء فاستقبل الكرة بتسديدة خادعة في الزاوية المغلقة من المرمى سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

وعزز الأهلي الهدف الثاني من عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق علي معلول استقبلها حسين الشحات بتسديدة مباشرة رائعة من أمام القائم الأيسر للمرمى سكنت شباك الحارس الهاني سليمان.

الهدف الثالث جاء بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق علي معلول بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس الهاني سليمان بشكل صحيح.

الأهلي لم يكتفي بالثلاثة أهداف وسجل الرابع بعد هجمة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها علي معلول في إختراق منطقة جزاء سموحة ثم مرر كرة عرضية أرضية استقبلها محمد شريف بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس الهاني سليمان.