حبس المتهم بسرقة الهواتف في الشرابية

أمرت النيابة العامة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في الشرابية.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة ان معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، اكدت قيام شخص بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

معلومات جنائية

أمكن ضبطه وتبين أنه مجرم "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته 5 هواتف محمولة "مجهولة المصدر" وسلاح أبيض "مطواة".

وبمناقشته عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) بأسلوب "كسر الباب".

وبتطوير مناقشته، اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في السرقات من داخل المساكن بذات الأسلوب، وقيامه بارتكاب 4 حوادث سرقة أخرى.

وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمسكنه، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.