عبد الحفيظ: الفوز على سموحة جاء في توقيت مهم

أبدي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨ في بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ: الفوز على سموحة جاء في مرحلة مهمة بعد مباراة قوية أمام بيراميدز، ونجح الفريق اليوم في تسجيل ثلاثة أهداف خلال ٥ دقائق منحت الفريق الأفضلية.

وواصل مدير الكرة حديثه عقب المباراة وقال: أنت تلعب على بطولة دوري ومهما كانت الظروف وضغط المباريات وتوقيتها فأنت تشارك وتلعب وتبحث عن الفوز.

وقال مدير الكرة: هناك تعليمات جديدة من الاتحاد الإفريقي جاءت إلينا قبل مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا: المباراة ٩٠ دقيقة ولو استمر التعادل سيتم احتساب شوطين إضافيين من نصف ساعة وبعدها ركلات الترجيح، ولكن الآن أمامنا مباراة مهمة أمام المقاولون العرب ثم لقاء مصر المقاصة.

وأضاف أن الأهلي في احتياج لجميع اللاعبين، وقال: كل المباريات صعبة ولو تم استغلال الفرص في مباراة بيراميدز لتحقق الفوز.

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: دعم جماهير الأهلي ليس جديدًا، أمامنا سلسلة من اللقاءات ونرغب في تحقيق الفوز في جميع المباريات.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ثلاثية في خمس دقائق

افتتح الأهلي التسجيل بثلاثية في خمس دقائق في الشوط الأول، حيث تقدم محمد شريف بالهدف الأول في الدقيقة 40، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم سجل علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أضاف محمد شريف الهدف الرابع في الدقيقة 58 بعدما تسلم تمريرة علي معلول وسدد ببطن القادم داخل المرمى مباشرة.



مباراة كبيرة

قدم الأهلي مباراة كبيرة وأحكم قبضته على اللقاء من بدايته إلى نهايته، وسجل ثلاثة أهداف وأهدر مثلها، كما تصدت العارضة والقائم لرأسية محمد شريف وتسديدة حمدي فتحي، وألغى الحكم هدفًا حمل توقيع حسين الشحات بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفار.

بهذه النتيجة أضاف الأهلي ثلاث نقاط ثمينة ليصل للنقطة 45، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 40.

الشوط الأول:

بدأت المباراة قوية وساخنة كعادة لقاءات الفريقين، وسعى الأهلي من البداية للسيطرة على المباراة بمحاولات هجومية مستمرة سواء من العمق أو الأطراف، مستغلًّا انطلاقات علي معلول وأكرم توفيق وتحركات طاهر محمد طاهر خلف رأس الحربة محمد شريف.



محاولات الأهلي كادت تسفر عن الهدف الأول في الدقيقة 7، عندما تسلم طاهر محمد طاهر الكرة من الناحية اليسرى، وتقدم داخل منطقة الجزاء وسدد لكن حارس سموحة الهاني سليمان تصدى للتسديدة.

استمر الأهلي على تفوقه الهجومي مدعومًا برغبة جامحة لهز شباك منافسه مبكرًا، وفي الدقيقة 11 تسلم حسين الشحات تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى، وتقدم حسين وراوغ الهاني سليمان الذي سقط على الأرض لكنه سدد بغرابة فوق العارضة.



أولى محاولات سموحة الهجومية شهدتها الدقيقة 15، عندما تسلم ديريك نسيمامبي رأس الحربة الكرة من هجمة مرتدة في الناحية اليسرى وتقدم وسدد فوق العارضة.

جاء رد الأهلي سريعًا في الدقية 16 برأسية رائعة حملت توقيع محمد شريف من استغلال جيد لعرضية علي معلول، لكن الكرة تصدت لها العارضة ومنعتها من معانقة الشباك.



في الدقيقة 25 سجل تسلم حسين الشحات الكرة وسجل هدفًا ببراعة من ضربة خلفية مزدوجة، ولكن بعد اللجوء لتقنية الفار تم إلغاء الهدف نتيجة للتسلل.

ثلاثة أهداف متتالية:

بمرور الوقت أحكم الأهلي قبضته على المباراة حتى جاءت الدقيقة 40 التي شهدت تحولًا كبيرًا بعدما تقدم محمد شريف بالهدف الأول من تمريرة سحرية حملت توقيع طاهر، فتقدم شريف وسدد على يسار الهاني سليمان،

وبعد هدف محمد شريف بدقيقتين سجل حسين الشحات الهدف الثاني بتسديدة رائعة بعدما تسلم عرضية علي معلول.



وعقب الهدفين يحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء صحيحة بعد عرقلة حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، سجل منها علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة 45، وبعد الهدف يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم الأهلي 3-.



الشوط الثاني:

أجرى موسيماني التغيير الأول مع بداية الشوط الثاني بخروج محمد الشناوي ومشاركة الحارس علي لطفي، وفي الدقيقة 53 كاد حمدي فتحي يضيف الهدف الرابع لكن القائم تصدى للكرة.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة 58 نجح محمد شريف في إضافة الهدف الرابع بعدما مرر أفشة الكرة إلى علي معلول، فتقدم ومرر للخلف إلى محمد شريف فسدد ببطن القدم في الشباك.

مع الدقيقة 62 أجرى الأهلي التغييرين الثاني والثالث بخروج طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومشاركة أليو ديانج ومحمود عبد المنعم كهربا، في محاولة لتنشيط خطي الوسط والهجوم.

أجرى الأهلي التغيير الرابع في الدقيقة 74 بخروج حسين الشحات ومشاركة صلاح محسن، وأعقبه بالتغيير الخامس والأخير بخروج محمد شريف في الدقيقة 80 ومشاركة جونيور أجايي، لتجديد دماء الأهلي بعد المجهود الكبير المبذول من جميع اللاعبين. ومرت الدقائق الأخيرة بسيطرة واضحة للأهلي على مجريات اللعب حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الأهلي 4-0.