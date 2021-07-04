وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية يطلقان الاحتفالات بمئوية مسرح سيد درويش

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية فعاليات الاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش وذلك بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الأعلى للثقافة ، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ، الدكتورة نيفين موسي رئيس دار الكتب والوثائق القومية ، الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة ، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، الدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ، الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان المسرح التجريبي ووفد برلماني برئاسة نادر مصطفي وأعضاء من لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب وعدد من قناصل الدول بالإسكندرية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ومثقفي ورموز المدينة .

قالت عبد الدايم إن مسيرة مسرح سيد درويش فى الإسكندرية انطلقت منذ 100 عام وعلى مدى تاريخه كقيمة فنية وثقافية ضخمة باعتباره إحدى أعرق المنارات الإبداعية فى مصر، ومن أهم عناصر ومفردات قوتها الناعمة ، فطيلة قرن من الزمان وقف المبنى العريق شامخًا يرصد تاريخ الحركة الفنية والأدبية فى مدينة الثغر، كما تألق على خشبته العباقرة فى مجالات الإبداع كافةً، وشهدت جدرانه فيضًا متميزًا من مختلف ألوان الفنون والثقافة، والتى أسهمت فى تشكيل وعي أبناء الإسكندرية ولا أبالغ ان قلت فى مصر بأكملها، واضافت ان مسرح سيد درويش واحدا من أجمل المبانى وأحد كنوز الإسكندرية المعمارية حيث ساهم بشكل كبير في إثراء الحركة الفنية في مدينة الثغر ورقف علي مسرح زعماء وملوك ورؤساء وكبار الفنانين في مصر والعالم ، مشيرة انه يلعب حديثا دورًا مهمًّا فى إعداد أجيال من المبدعين المتميزين، ويتيح الفرصة للواعدين ليعبِّروا عن أنفسهم ، وتابعت إن مسرح سيد درويش سيبقى مَعْلمًا بارزًا فى شمال مصر، ومصدرًا للفخر، وبوابةً للسمو بالوجدان، ورافدًا تنويريًّا برَّاقًا يُثرى الحياة الثقافية والفنية بالإسكندرية وما حولها من محافظات ، وقدمت التحية لعروس المتوسط وأبناء محافظة الإسكندرية وجميع المكرمين في هذه المناسبة ، واختتمت كلمتها ب تبقي مصر الريادة .. قبلة الفن والفنانين ... وتظل الإسكندرية منارة الفن والابداع وتحيا مصر .

وفي كلمته ثمن محافظ الإسكندرية جهود وزيرة الثفافة في دعم وتنشيط حركة الإبداع في مدينة الثغر ، وأكد تفوق أبناء المدينة الساحلية فى مختلف المجالات ، مشيدا بالفيلم الوقائقى الذى يروى تاريخ المسرح باعتباره تخليدا لاحد المعالم البارزة فى الاسكندرية ووجه الشكر لكل القائمي على الاحتفالية ، كما قام باهداء درع المحافظة التذكارى الي وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا ورئيس الوفد البرلماني .

ثم كرمت وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح ودعموا واثروا الحياة الثقافية والفنية بالإسكندرية حيث تم اهدائهم شهادات التقدير ودورع التكريم التي صممت علي شكل واجهة المسرح وهم عازف الفيولينة المايسترو ياسر الصيرفي ، الفنان التشكيلي خالد هنو ، أمير شطا - موسى خليل حسن من العاملين بالمسرح ،المهندسة نيرة مصطفى هيبة المدير الأسبق لأوبرا الإسكندرية ، محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وعضو مجلس أمناء اوبرا الإسكندرية ، اسم الراحل الدكتور محمد البهتيمى عضو مجلس إدارة أوبرا الإسكندرية وتسلمت التكريم زوجته ، اسم الراحل المهندس عبد الرحمن نصار عضو مجلس أمناء اوبرا الإسكندرية وتسلم عنه شقيقته، اسم الموسيقار الراحل الدكتور جهاد داود مؤسس فرق الأوبرا بالإسكندرية وتسلم عنه زوجته ،

الدكتورة نيفين المحمودی رائد أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية ، الفنان الكبير واستاذ الفلكلور على الجندي اسم المثال الراحل الدكتور جابر عبد المنعم حجازی لإهدائه تمثال سيد درويش وتسلم التكريم نجله، إسماعيل حبشی من اكبر داعمى الحركة الفنية فى الاسكندرية ،

المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة اوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربی ، آل قرداحي وتسلم التكريم قنصل لبنان بالإسكندرية، رئيس قسم المسرح بكلية الاداب جامعة الاسكندرية الدكتور أبو الحسن سلام ، المهندس حسام الدین زکریا ، اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ، رائدة فن الباليه الدكتورة ودود فيظی ، سامی فتح الله عضو مجلس أمناء اوبرا الأسكندرية وتسلم عنه شقيقته و الفنان والاعلامى الكبير سمير صبري الذي تعذر حضوره وتسلم تكريمه د مجدي صابر .

اخرج الاحتفالية الفنان وليد عونى وقدمها الإعلامي حسين حسنى وبدات بعرض للموسيقات العسكرية حول مبني المسرح وفي شارع فؤاد المؤدي اليه وتجمل المدخل بصور له فى مراحل مختلفة ، وفى الساحة الخارجية قدم اوركسترا الحجرة مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية ، ثم تم ازاحة الستار عن تمثال سيد درويش الذي اهداه المثال الراحل جابر حجازي لدار الاوبرا ، تلاه عرض اسقاط ضوئي علي واجهة المسرح عبر عن فكرة بناءه وانتماءه الي مدينة الثغر وتميز بالابهار حتي ان الجمهور طلب اعادته ، اعقب ذلك افتتاح معرض تشكيلى فى البهو للفنان خالد هنو ضم 30 عملا زيتيا الى جانب معرضا اخر لعدد من المستنسخات الوثائقية عن مسرح سيد درويش ومدينة الإسكندرية أعدته دار الكتب والوثائق القومية ثم انتقل الحضور الي قاعة المسرح حيث تم عرض فيلم وثائقي بعنوان مسرح سيد درويش .. 100 عام من الابداع تناول تاريخ المسرح من انتاج دار الاوبرا المصرية مونتاج خالد منير وراجح فخري وسيناريو وتصوير ورؤية فنية محمد منير وسامر ماضي واختتم الاحتفال بفقرة غنائية بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد ضمت باقة من الاعمال الغنائية لفارس الأغنية مرسي جميل عزيز الذى تتزامن مئوية المسرح مع الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاده منها شباكنا ستایره حرير ، يهديك يرضيك ، رمش عينه ، ما أنحرمش العمر منك ، أي والله ، الحلوة ، اسبقني يا قلبي ، حبك نار ، أما براوه ، أكدب عليك ، من حبي فيك يا جاري ، سيرة الحب ، ليه يا قلبي ليه ، ألف ليلة وليلة وموسيقى لحن على عش الحب .. اداء ندى غالب ، وليد حيدر ، أحمد عفت ، مي فاروق وعازفة القانون عفاف شكري .

صمم ديكور الاحتفالية المهندس محمد الغرباوي وتم تنفيذه بورش دار الاوبرا المصرية تحت اشراف المهندس بشير محمد علي والمهندس محمد عبد الرازق وصمم الإضاءة المهندس ياسر شعلان والتجهيزات الفنية تحت اشراف المهندس محمود حجاج وخالد كريم والجرافيك لعبد المنعم المصري والاسقاطات الضوئية رضا صلاح والصوت للمهندس محمود عبد اللطيف .