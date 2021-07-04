رحالة يطلق مبادرة خليك سفير لبلدك ويزور 58 دولة ويرفع العلم.. تفاصيل

كشف أحمد شجيع الرحالة المصري، تفاصيل مبادرة خليك سفير لبلدك وزيارة 58 دولة رافعا علم مصر، مؤكدا أن المبادرة عرفت عالمية قبل أن تعرف محليا في مصر.



وأضاف أحمد شجيع، في مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه انشغلت في مبادرتي بتعريف الناس بمصر وكل التفاصيل عنها والأثار الفرعوني فيها، لافتا إلى أنه لدي شغف لتحقيق هذا الأمر وجاءت الفكرة وعمري 18 عاما.



وتابع أحمد شجيع الرحالة المصري، أنه أبلغ من العمر 35 عاما وأملك ثلاث شركات في مجالات مختلفة، لافتا إلى أنه معي تأشيرات أغلب الدول الصعبة في العالم.



وأكدأحمد شجيع الرحالة المصري، أن مدينة دهب أجمل مدن العالم التي زرتها وفيها الجمال خلاق وسلام نفسي وهدوء وأمان وجمال الطبيعية هناك.



وأكمل أحمد شجيع الرحالة المصري، أنني متزوج وكنت واضح مع زوجتي من البداية في موضوع سفري الكثير والمتكرر.



في سياق آخر، كشفت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، تفاصيل عرض كنور تانيس مجمعة بالمتحف المصري بالتحرير.



وقالت صباح عبد الرازق، في مداخلة هاتفية لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي لـ التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه الانتهاء من تطوير القاعة المخصصة لعرض مقتنيات كنوز تانيس، من حيث إعداد الحوائط والأرضيات.



وتابعت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أنه سوف تعرض لأول مرة مكتملة داخل القاعة المخصصة لها لتحل محل كنوز الملك توت عنخ آمون والتي سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير قُبيل افتتاحه.



وأضافت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أنه تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتغيير نظام الإضاءة بالمتحف وتطوير فتارين العرض المتحفي به، متابعة أن بالإضافة إلى وضع الخطة الرئيسية وتطوير الإستراتيجيات بالمتحف، وخطة التنمية المستدامة والتي يشرف عليها المتحف المصري ببرلين.



في سياق آخر، قالت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف المصري، من أقدم المتاحف الاثرية في العالم (منذ ١١٨ عاما) .. مؤكدة أنه لن يموت ويتأثر عقب نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة وكنوز الملك توت عنخ آمون للمتحف الكبير، مشيرة إلى أن المتحف المصري بالتحرير سيستمر في عرض مجموعة من روائع القطع الاثرية المهمة التي تعبر عن مختلف عصور الحضارة المصرية بدءا من عصر ماقبل التاريخ وحتى العصر اليوناني الروماني.

وقالت عبد الرازق - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن مومياوات ملوك وملكات مصر التي سيتم نقلها من المتحف لمقرها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط كانت موجودة به منذ أكثر من ١٠٠ عام وتم تخصيص قاعة لها في المتحف وافتتاحها رسميا في مارس عام ١٩٩٤.

اقرأ أيضا : الوزراء: الهرم الأكبر ومعبد الأقصر ضمن أجمل 50 مبنى في العالم

وأضافت أن المتحف بدأ في شهر نوفمبر الماضي في عرض ٥٠ تابوتا ملونا بالقاعة رقم ٥٢ بالدور العلوي للمتحف، والتي كانت مخصصة لعرض المومياوات الملكية التي تنقل للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضحت عبد الرزق أنه سيتم كذلك عرض (بورتريهات مومياوات الفيوم) والتي تضم أقنعة ومومياوات كارتوناج وبورتريهات جميعها من العصرين اليوناني الروماني، لافتة إلى أن المتحف يعرض فقط مومياء يويا وثويا.

وكشفت عن أهم القطع الأثرية التي سيعرضها المتحف ومن أهمها: صلاية ناعرمر، تمثال الملك زوسر ، تمثال خوفو ،تمثال خفرع ،تماثيل ثالوث منكاورع ،تمثال شيخ البلد كاعبر،تمثال رع حتب ونفرت ، أوز ميدوم ، تمثال منتوحتب الثانى ، تماثيل سنوسرت الاول.

وقالت مدير عام المتحف المصري بالتحرير ، إنه من بين القطع المهمة التي سيحتفظ بها المتحف: تمثال رأس الملكة حتشبسوت ، تمثال تحتمس الثالث ،الى جانب آثار عصر العمارنة منها تماثيل اخناتون ونفرتيتى ،وتمثال رمسيس الثاني ممثل بهيئة طفل مع المعبود حورون ، وتمثال رمسيس الثالث ممثل مع حورس وست.

وأضافت أنه سيتم كذلك عرض روائع فن النحت في العصر المتأخر واليوناني الروماني ، بالإضافة إلى المجموعات المهمة مثل (كنوز تانيس) وآثار (يويا وثويا).

وتابعت عبد الرازق قائلة إن وزارة السياحة والآثار بدأت العام الماضي مشروعا لتطوير المتحف المصري بالتحرير بمنحة تبلغ ١ر٣ مليون يورو من الاتحاد الأوروبي حسب المعايير الدولية، ويشارك فيه قيادات الوزارة وأساتذة الآثار بالجامعات المصرية، وتحالف المتاحف الأوروبية (المتحف المصري بتورينو، واللوفر، والمتحف البريطاني، والمتحف المصري ببرلين، والمتحف الوطني للآثار بهولندا، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد الفرنسي لعلوم الآثار، والمعهد المركزي للآثار).

وأوضحت أن المشروع يتضمن خطة قصيرة المدى وطويلة المدى لمدة 7 سنوات، لرفع كفاءة ومستوى المتحف، لوضعه على قائمة التراث العالمي وتحديد هوية المتحف المصري عقب إخلائه من مجموعتي (توت عنخ آمون) و(المومياوات الملكية).

وأشارت عبد الرازق إلى أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية تسجيل المتحف المصري على قائمة التراث العالمي لليونسكو ، كونه من أقدم المتاحف في الشرق الاوسط، وكذلك لما يحويه من قطع نادرة، ويشمل ذلك مبنى المتحف والمحيط الثقافي له.