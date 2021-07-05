حبس خادمة وسائق لاتهامهما بسرقة مجوهرات وأموال من شقة بالمقطم

قررت النيابة العامة حبس خادمة وسائق 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بسرقة مجوهرات وأموال من شقة بالمقطم.

البداية عندما، كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة سرقة مجوهرات وأموال من شقة بالمقطم، وتبين أن الخادمة وراء الواقعة بالاشتراك مع سائق وتم ضبطهما، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث المقطم يفيد أن سيدة مقيمة بدائرة القسم تعرضت لسرقة حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية ومتعلقاتها الشخصية ومبلغ مالى من داخل مسكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سيدة تعمل لدى المجنى عليها مقيمة بالخليفة أمكن ضبطها.

واعترفت امام اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة بارتكاب الواقعة وأقرت بأنه نظراً لطبيعة عملها طرف المُبلغة وعلمها بإحتفاظها بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية داخل الشقة محل البلاغ اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها واقتسام متحصلات الواقعة مع سائق لدى المجنى عليها مقابل عدم الإبلاغ عنها، تم ضبطه وأقر بما جاء بأقوالها كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.