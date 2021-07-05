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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى طاهر: حالتي الصحية جيدة جدا وتعافيت من الكورونا

ليلى طاهر
ليلى طاهر

أكدت الفنانة القديرة ليلى طاهر، أن حالتها الصحية على مايرام وأن اهتمام الناس والإعلام بصحتها يجعلها تشعر بأنها بخير، قائلة: "إهتمامكم ده بيخلي صحتي زي البومب". 

تابعت في مداخلة  هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، اليوم الأحد: "أنا بالفعل أصبت بكورونا ومكثت عشرة أيام في العزل المنزلي تبعها عشرة أيام أخرى في المستشفى ورجعت البيت وصحتي زي الفل".

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حول اشتياقها للفن ورغبتها في العودة، قالت: "وحشتوني جداً ووحشني الجمهور  والفن وأنا بقالي سنتين أو أكثر ماعملتش حاجة لكن لما الاقي الدور المناسب الذي يضيف لتاريخي أو يحافظ على هذا التاريخ على الاقل ستسعدني المشاركة لكن لو مفيش حاجة مناسبة يبقى بلاش".


أردفت ليلى طاهر: "لم يعرض علي  دور أو عمل مناسب وأنا قلت لا، ومعرفش السبب يمكن الظروف الحالية مبتخليش الشركات تحتاج  لنجوم كبار لكن لم يعرض علي أية أعمال في الحقيقة".


حول أدوار السينما والدراما المناسبة لكبار النجوم في أدوار أم وجدة وتوافرها، قالت طاهر:"فيه أدوار لام وجدة وسيدة أعمال لكن هامشية وبالنسبة لي الأدوار الهامشية لا تصلح".
 

ليلى طاهر القديرة ليلى طاهر كلمة أخيرة السينما

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