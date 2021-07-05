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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة القليوبية تناقش العنف الأسري

قصور الثقافة
قصور الثقافة

فى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم والتى تهدف إلى التعاون مع مؤسسات الدولة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث عقد قصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان الفهرسة الوصفية للمحاضر رأفت سعيد، تناول فيها تعريف الفهرسة الوصفية، أشكال الفهارس، وأنواع وبيانات بطاقة الفهرس، وفقرات البطاقة وحقولها، إلى جانب مناقشة كتاب "حكاية مشعلي الثورات" تأليف أحمد بهاء الدين شعبان، ناقشته أسماء حسان، ويتناول دارسة تاريخ الحركة الطلابية في مصر، ودورهم التاريخي في إشعال الثورات، وأجزاء من التاريخ فى القرن الماضى.

أقام بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة للحديث عن العنف الأسري ضد المرأة، تحدثت فيها مسؤلة النشاط عن مفهوم العنف ضد المرأة، وهو تعرضها لأشكال مختلفه من الأذى سواء كان جسدي أو إجتماعي وإقتصادي، وأوضحت اثره البالغ علي حياة المرأة، مما يسبب لها ضرر نفسي بالغ، وأشارت إلى أن المرأة لها قيمة كبيرة، لا أحد يضرها إجتماعيا أو اقتصاديا ومن يتعرض لها بالضرر يعاقب معاقبة قانونية، فيما عُقد بقصر ثقافة بهتيم قراءة في كتاب "المرأة التي أحبها عبدالناصر" تأليف شفيق أحمد علي.

نظم قصر ثقافة الطفل ببنها يوم ترفيهي ثقافي للأطفال، تضمن باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية منها جلسة عصف ذهني حول قيم التعاون وحب الخير، وفقرة ألعاب بدنية لزيادة التركيز على الهدف المحدد، أعقبها ورشة كروشية وتعليم لغرزة "الحشو" وورشة رسم وتلوين خروف عيد الأضحى، وغناء للطالبة الموهوبة حبيبة محمد، فيما أقامت مكتبة كفر طحلة ومكتبة كفر علي شرف الدين، ومكتبة باسوس، ورشة رسم للأطفال، بينما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي أعدها بيت ثقافة أبوزعبل لقصة "الأميرة المظلومة" بصوت هدى محمود، بالإضافة لورشة حكي لقصة "القطة الشقية" أعدها بيت ثقافة قها بصوت إيناس جميل، إلى جانب تقديم فريق كورال بيت ثقافة القلج لأغنية "يا أغلى إسم في الوجود".

وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطو بفرع ثقافة القليوبية حكاية مشعلي الثورات

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