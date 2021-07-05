أخبار التوك شو.. موعد انتهاء الموجة الحارة.. شروط تراخيص البناء الجديدة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

الأرصاد تكشف مفاجأة في موعد انتهاء الموجة الحارة

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، وموعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

الأزهر للفتوى: بر الوالدين من الأعمال التي يعادل ثوابها الحج والعمرة

قال أسامة الحديدى المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمي للفتوى، إن هذه الأيام أيام نفحات، يتضاعف فيها أجر العبد.

الوزراء يكشف حقيقة ظهور سلالة دلتا داخل مصر ..فيديو

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم رصد أي سلالات متحورة لـ كورونا في مصر، لافتا إلي أنه يتم إخضاع القادمين من دول تشهد تحورات جديدة بكورونا، إلى تحليل “بي سي آر”.

المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يدركون المتغيرات الدولية ومستعدون لكافة التحديات

قال عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن رجال القوات المسلحة مدركين للمتغيرات الدولية في المنطقة ومستعدين لكافة التحديات.

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل منصة الذكاء الاصطناعي في مصر

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن علم الذكاء الاصطناعي متوفر في مصر منذ سنوات ولكن ليس بالقدر الحالي، مسترسلا: إمكانية تطبيقه بالشكل الحالي لم تكن سهلة ومتوفرة داخل مصر السنوات الماضية، متابعا: قدرة أجهزة الحاسب في مصر كانت أكبر عائق أمام تطبيق علم الذكاء الاصطناعي.

المتحدث العسكري يوضح أسباب اختيار موقع قاعدة 3 يوليو

قال عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة تقوم برفع كفاءة الجندي المقاتل على أعلى مستوى ونفذت 38 تدريبا مشتركا خلال عام.

رئيس قناة السويس: جولات المحاكم مع سفينة "إيفرجيفن" انتهت.. وحفظنا حقوقنا بالكامل

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن جولات المحاكم بخصوص أزمة السفينة العالقة "إيفرجيفن" انتهت.

أحمد موسى يسأل متحدث الوزراء عن توزيع هدايا لتشجيع تناول لقاح كورونا

رد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تساؤل الإعلامي أحمد موسى بشأن منح المواطنين هدايا تحفيزية وتشجيعية مثل بعض الدول للحصول على لقاحات كورونا.

كلاشينكوف العيال بتلعب بيه.. أحمد موسى يسخر من استعراض الجيش الإثيوبي

سخر الإعلامي أحمد موسى، من استعراض قوات إثيوبيا لأسلحتها قائلا «ده كلاشنكوف، العيال بتلعب بيه، هتخوفنا بيه»، مؤكدا أن مصر لن تقبل بتحكم أحد في أمنها المائي.

التنمية المحلية توضح تفاصيل شروط تراخيص البناء الجديدة.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم وضع اشتراطات البناء الجديدة وتم عرضها على جلسات حوار مجتمعي وعلى رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.