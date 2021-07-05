اخبار التوك شو مستعدون لجميع التحديات.. أبرز تصريحات متحدث القوات المسلحة لـ أحمد موسى.. إبسيلون متحور جديد من كورونا يجتاح أمريكا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عدد من الملفات الهامة نستعرض أبرزها فى التقرير التالى:

مستعدون لجميع التحديات.. أبرز تصريحات متحدث القوات المسلحة لـ أحمد موسى

ناقش العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث باسم القوات المسلحة، العديد من الملفات خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، ونرصد لكم خلال السطور التالية



المتحدث العسكري: القوات المسلحة أنشأت أسطولين بحريين بالشمال والجنوب لتأمين مسرح العمليات

قال العقيد ‏غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن القوات المسلحة نجحت في تطوير وتحديث أفرعها المختلفة وإن قاعدة سيدى براني تؤمن الاتجاه الاستراتيجي الغربي .

كلاشينكوف العيال بتلعب بيه.. أحمد موسى يسخر من استعراض الجيش الإثيوبي

سخر الإعلامي أحمد موسى، من استعراض قوات إثيوبيا لأسلحتها قائلا «ده كلاشنكوف، العيال بتلعب بيه، هتخوفنا بيه»، مؤكدا أن مصر لن تقبل بتحكم أحد في أمنها المائي.

الانتخابات الليبية تعلن فتح سجل الناخبين حتى 31 يوليو

قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن الحضور الليبي في مناورات قادر 2021 وافتتاح قاعدة 3 يوليو رسالة للداخل والخارج الليبي، مضيف ان مصر قوة كبيرة، وحصن للعرب.

متحدث الصحة يزف بشرى سارة بشأن الأطفال المصابين بـ ضمور العضلات.. فيديو

علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة على اتفاقية التعاون التي أبرمت بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس للأدوية حول علاج ضمور العضلات لمن هم اقل من عامين، وماذا سيفعل كل من كان لديه طفل مصاب في عمر أكبر من عامين قائلاً : "بالفعل تم دعوة الشركات المنتجة للأدوية لمن هم أكبر من عامين من مرضى ضمور العضلات ، وبالفعل هناك أربعة شركات وطنية تقدمت للمشاركة في صناعة الادوية لمرضى ضمور العضلات الشوكي فوق عُمر العامين".

أحمد موسي يعرض تقريرا يفضح مخطط إثيوبيا الأسود تجاه مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بي بي سي نشرت تقريرا يكشف عن نوايا إثيوبيا بشأن نهر النيل.

بالفيديو.. عابد عناني: دوري في "الطاووس" سبب لي مشكلات كثيرة

قال الفنان عابد عناني، إنه كان متفوق دراسيًا وكان يطمح في دخول كلية الطب ولكنه لم يحصل على المجموع الذي يؤهله لذلك، مشيرًا إلى أنه يعشق المسرح والمسرحيات التي يكون فيها الحديث باللغة العربية.

أحمد موسى يسأل متحدث الوزراء عن توزيع هدايا لتشجيع تناول لقاح كورونا

رد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تساؤل الإعلامي أحمد موسى بشأن منح المواطنين هدايا تحفيزية وتشجيعية مثل بعض الدول للحصول على لقاحات كورونا.

الحكومة: تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا المنتجة في مصر بداية أغسطس

قال السفير نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت هدف للسعي خلال الفترة المقبلة بتطيعم 40% من المواطنين بنهاية هذا العام، إلا أن هذا ليس سهل بسبب كثرة التحديات بخصوص توريد اللقاحات من الشركات بسبب ظروف الشحن أو بعض الظروف الأخرى.

لأول مرة الآثار تعرض كنور تانيس مجمعة بالمتحف المصري بالتحرير.. التفاصيل

كشفت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، تفاصيل عرض كنور تانيس مجمعة بالمتحف المصري بالتحرير.

الفيروس أصبح ذكيا.. إبسيلون متحور جديد من كورونا يجتاح أمريكا.. تفاصيل

قال عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، إن هناك تحور جديد من فيروس كورونا يجتاح أمريكا ويسمي "إبسيلون"، متابعا: متحور "إبسيلون" هو التحور الطبيعي لفيروس كورونا.

