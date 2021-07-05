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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامي قمصان: الفوز على سموحة يعكس الروح القتالية للاعبي الأهلي

صدى البلد

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق استحق الفوز على سموحة، واللاعبون قدموا المطلوب منهم بشكل مميز، مما ساهم في الفوز بنتيجة كبيرة بالإضافة إلى الأداء الجيد، في مرحلة مهمة من بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، خاصة بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الماضية، لافتًا إلى أن الفريق قدم نفس الأداء في المباراة الماضية لكن التوفيق لم يكن حليفًا له، كما أن تسجيل 3 أهداف في حوالي 5 دقائق يعكس الروح القتالية التي لعب بها الفريق خلال اللقاء.

وأضاف: اللاعبون بذلوا مجهوداً كبيرًا أشكرهم عليه. الجهاز الفني يدرس كل التفاصيل الخاصة بالمنافسين، وكنا نعلم أن فريق سموحة يلعب على المرتدات، وظهر لاعبو الأهلي في حالة من التركيز الشديد ساهمت في الفوز بهذه النتيجة.

وأشار إلى أن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد أن سجل علي معلول هدفًا من ركلة جزاء مهمة، بالإضافة إلى تألق حسين الشحات وياسر إبراهيم رغم عدم مشاركتهما بشكل أساسي في الفترة الماضية.

وأكد قمصان أن الدفع بمحمود كهربا وجونيور أجايي وعلي لطفي يأتي في إطار منح الفرصة للاعبين، خاصة أن الأهلي سيفتقد لمجهودات العديد من لاعبي المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يستوجب تجهيز الجميع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعمل على خلق حلول عديدة في الملعب مثل استغلال العرضيات والاختراق في العمق والضربات الثابتة وغيرها من أجل الظهور بأفضل ما يمكن.

واختتم قمصان تصريحاته، مؤكدًا أن تركيز الفريق منصب حاليًّا على المواجهات المحلية المقبلة التي نسعى للفوز بها بنفس الأداء والنتيجة، وبعدها سوف نتحول إلى الإعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

سامي قمصان الدوري الممتاز بيراميدز جونيور أجايي

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