كنا في عيد.. والدة أحد مصابي الضمور العضلي تتحدث عن الرئيس السيسي

كشفت سالي سمير، والدة الطفلة أيسل المصابة بضمور العضلات، عن شعورها بعد قرار الرئيس السيسي بتكفل الدولة علاج مرضى الضمور العضلي، قائلة: "حسيت أننا في نصر ولا انتصار حرب أكتوبر"..كنا في عيد وعيطنا من الفرحة".



وتابعت:" الحمدلله الرئيس سمع صوتنا وقدر يقف جمبنا وإحنا مش هنقدر نوفي حقه".



وأوضحت “سالي سمير” خلال حوارها ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن الضمور العضلي 4 أنواع، مضيفة: الرئيس السيسي تكفل بـ علاج ضمور العضلات الجيني ونتمنى أن يتكفل الرئيس السيسي بتوفير باقي الأدوية الخاصة بالمرض.



ولفتت إلى أن طفل الضمور يصل ذكاءه إلى 120% وليس 100%، واتمنى أن تتغير نظرة المجتمع لمرضى الضمور.

وفي سياق متصل علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة على اتفاقية التعاون التي أبرمت بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس للأدوية حول علاج ضمور العضلات لمن هم اقل من عامين، وماذا سيفعل كل من كان لديه طفل مصاب في عمر أكبر من عامين قائلاً : "بالفعل تم دعوة الشركات المنتجة للأدوية لمن هم أكبر من عامين من مرضى ضمور العضلات ، وبالفعل هناك أربعة شركات وطنية تقدمت للمشاركة في صناعة الادوية لمرضى ضمور العضلات الشوكي فوق عُمر العامين".

وعقب خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " ON" ، قائلاً: " مستمرين، وزي ماقدرنا نوصل لتوفير علاج لمن هم أقل من عامين سوف نستطيع توفير العلاج لمن هم أكبر من عامين ".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة قائلاً :" التحدي لم يعد يتعلق بالناحية المادية ومدى القدرة على توفير العلاج، لكن في مدى تطابق الاشتراطات لمتلقي العلاج ، وذلك للاستفادة منه".

واستطرد خالد مجاهد قائلاً :" دواء ضمور العضلات لمن هم اكبر من عامين موجود بالفعل في السوق وبعض الشركات الوطنية تقوم بتصنيعه، لكن الوزارة قامت بمناقصة، وتقدمت أربعة شركات للمشاركة، وسيتم اختيار الأقل في السعر وتوفيره مجاناً على نفقة الدولى للمرضى المصابين بضمور العضلات، كما تم في العلاج الجيني لمن هم أقل من عامين ".



وتابع أنه حتى يتم التأكيد على من ينطبق عليهم تلك الشروط، تم تشكيل لجنة عليا من أساتذة وخبراء من وزارة الصحة والجامعات المصرية والقوات المسلحة، حيث يكون إختصاصها الرئيسي مطابقة الشروط على الاطفال قبل تلقي العلاج، موضحاً أنه علاج جيني وفريد من نوعه، لذلك يجب التأكد من قدرات المريض على تلقي العلاج أولاً.

وأشار خالد مجاهد إلى أن أي أم تكتشف أن نجلها مصاب بضمور العضلات، عليها التقدم لعلاج ضمور العضلات في وزارة الصحة والسكان، والتي ستعقد أولى إجتماعتها غداً برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة، وسيخرج عنها مواصفات علمية سيتم إعلانها للمواطنين

ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة رسالة طمأنة للاسر المصرية قائلاً : " لم يعد هناك تحدى من الناحية المادية بعد الدعم السياسي الكبير الذي وجدناه من الرئيس السيسي، للتوصل لهذا الاتفاق الفريد من نوعه، لكن التحدي هنا هو ان الاطفال في أعمار أقل من عامين فرصهم أكبر لتلقي العلاج والشفاء مقارنة بالاكبر ولكن يبقى الامر متروكاً للجنة العلمية ".



