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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إحتفالات ثورة 30 يونيه بثقافة الشرقية

صدى البلد

تواصل وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه، من خلال تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه العديد من الفاعليات الفنية والثقافية بمواقع فرع ثقافة الشرقية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، حيث أعد قصر ثقافة منيا القمح احتفالية بدأت بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم رحب مدير قصر ثقافة منيا القمح بالسادة الحضور من أهالي منيا القمح وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني بمنيا القمح، وتحدث عن ثورة يونيه واسترداد الدولة المصرية وتصحيح مسار ثورة يناير، وعن دور القوات المسلحة فى توحيد كلمة الشعب المصرى، كما أشار إلى دور وزارة الثقافة فى نشر الوعي لدى جميع المواطنين، تلاه عرض لفرقة منيا القمح آلات شعبية وباقة من الأغاني الوطنية، بالإضافة إلى عرض لرواد القصر بعنوان "أم الدنيا"، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي لثورة 30 يونيه، واختتم الحفل باستعراض فني لمواهب قصر ثقافة منيا القمح بعنوان مشروع شهيد.

 

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ثقافة أحمد بهاء الدين تحتفل بثورة 30 يونيو

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ثقافة الأسمرات : نعمل على تنمية مهارت أطفال الحي بكافة الأنشطة الثقافية..فيديو

عقد بيت ثقافة أبو حماد محاضرة عن "ثورة 30 يونيو" ألقاها د. صلاح سليم ونيفين الصياد، أوضحا أن هذه الثورة جاءت لتبنى وطنا وتصحح مسارا، كما أشار إلى التحولات الكبرى التي يشهدها الوطن من مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية، الأمر الذي كان يمثل الهدف الأساسي للدولة المصرية فى العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية .

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