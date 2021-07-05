علاج جيني .. مدير شركة نوفارتس يكشف مفاجأة بشأن مرضى ضمور العضلات

قال الدكتور جمال حبش مدير شركة نوفارتس فارما مصر للأدوية، إننا سعداء بما تحقق في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في توفير علاج لمرضى ضمور العضلات، معقباً:"هذا الأتفاقية فريدة من نوعها لأكثر من سبب منها أنها تساعد على توفير أول علاج جينى لمرضى ضمور العضلات، وذلك يحدث لأول مرة في إفريقيا".

وأضاف جمال حبش في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "ON"، أن هذه الاتفاقية تسعى أيضاً لوجود آلية مستدامة للكشف المبكر عن مرض ضمور العضلات، موضحاً أن اكتشاف المرض في سن مبكر يكون العلاج فعال أكثر، وذلك يعود للإرادة السياسية وتعاون وزارة الصحة والشركة.

وتابع مدير شركة نوفارتس أنه يعمل في مجال الأدوية منذ أكثر من 20 عام ، وتعتبر هذه الاتفاقية هي المرة الأولى التي يشهد فيها اتفاق بهذه السرعة.

وأضاف جمال حبش أن هذا الوقت القياسي يرجع إلى الإرادة السياسية والجهود المبذولة من وزارة الصحة والشركة، والتعاون المباشر من جميع الجهات المسئولة.

وكشف مدير شركة نوفارتس عن توفير الأدوية في القريب العاجل، قائلاً: " الأدوية ستكون متوفرة خلال الأيام القادمة".