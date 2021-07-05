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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمرها 66 مليون سنة.. اكتشاف أسنان قرش منقرض في القدس.. صور

القرش
القرش

عثر العلماء على اكتشاف غامض لمجموعة من أسنان سمك القرش المتحجرة داخل موقع أثري عمره 2900 عام في مدينة داود، أحد أقدم أجزاء القدس في فلسطين.

 

قدم الدكتور «توماس توتكن» الباحث في جامعة ماينز نتائج اكتشاف أسنان سمك القرش الأثرية في مؤتمر Goldschmidt لهذا العام ، وتم نشر الدراسة كورقة بحث مفتوح الوصول في  Frontiers in Ecology and Evolution.

 

يؤكد توتكن: "هذه الحفريات ليست في مكانها الأصلي، لذلك تم نقلها.. ربما كانت ذات قيمة لشخص ما قبل 2900 سنة؛ ولا نعرف لماذا، أو لما تم العثور على عناصر مماثلة في أكثر من مكان واحد في فلسطين".

 

عصر العلماء على أسنان القرش مع عظام السمك وشظايا الفخار في الطابق السفلي لمنزل من العصر الحديدي يعود تاريخه إلى القرن العاشر قبل الميلاد.

في البداية اعتقد الباحثون أنهم وجدوا حفرة خاصة تستخدم لتفريغ القمامة وبقايا الطعام المستهلك، لكنهم تفاجأوا بالاكتشاف الغامض.

 

يقول توتكن: "افترضنا في البداية أن أسنان سمك القرش كانت بقايا طعام ملقاة منذ ما يقرب من 3000 عام، ولكن عندما قدمنا ​​ورقة بحثية".

 

"أشار أحد المراجعين إلى أن أحد الأسنان لا يمكن إلا أن يكون قد أتى من العصر الطباشيري المتأخر لسمك قرش  انقرض منذ ما لا يقل عن 66 مليون سنة ".

أكد التحليل الكيميائي أن جميع أسنان سمك القرش الـ 29 التي تم العثور عليها خلال الحفريات الأثرية في القدس كانت أحافير.

 

يشير تكوين نظائر السترونشيوم إلى أن عمر العصر الطباشيري يرجع إلى حوالي 80 مليون سنة، وقد تم العثور على صخور من هذت العصر في صحراء النقب.

 

وكانت أقرب نتوءات على بعد 80 كيلومترًا على الأقل، تم جمع الحفريات هناك ثم أعيدت إلى القدس.

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