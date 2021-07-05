خبيرة تجميل تكشف أسباب ظهور التجاعيد.. فيديو

كشفت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، أمنية طاهر، أسباب التجاعيد، قائله: "أسباب التجاعيد كثيرة ومعروفة ومنها الشمس والميك أب الكثير".

وأضافت "طاهر"، خلال استضافتها ببرنامج "في إيد أمينة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أسباب التجاعيد كثيرة منها الشمس والإفراط في استخدام الميك أب واستخدام مواد كيماوية وكريمات غير مناسبة لبشرة الشخص إضافة إلى التدخين".



وأشارت: "السبب الرئيسي لظهور التجاعيد هو نقص الفيتامين للبشرة، وهو الذي يغذي خلايا وأنسجة البشرة"، مردفه: "البشرة عبارة عن أنسجة وخلايا صغيرة جدا، وعندما تتغذي جيدا لا تظهر التجاعيد".

تؤدي عملية الشيخوخة الطبيعية إلى ظهور التجاعيد لدى الجميع، خاصة في أجزاء الجسم المعرضة للشمس ، مثل الوجه والعنق واليدين والساعدين.

بالنسبة لمعظم التجاعيد، تظهر التجاعيد بين سن 40 و50 حيث يفقد الجلد الترطيب والسمك، وتلعب الوراثة أيضًا دورًا كبيرًا في ظهور التجاعيد، لكن يبدو أن التعرض لأشعة الشمس هو السبب الأكبر، خاصة عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، ويمكن أيضا أن يكون سبب التجاعيد في جزء من التدخين والنظام الغذائي غير المتوازن.

والإفراط في مكافحة (OTC) كريمات البشرة التي تحتوي على فيتامين (أ)، والمواد المضادة للأكسدة، وبروتين يسمى الكولاجين يمكن أن تقلل من التجاعيد وحتى من نسيج الجلد واللون، لذلك قبل أن تبحثي عن علاج طبي، قد ترغبين في تجربة العلاجات المنزلية، والتي ثبت علميًا أن بعضها يحسن مظهر التجاعيد.

ماسك للحفاظ على البشرة من التجاعيد



الصبار

الصبار له خصائص علاجية عديدة، وهناك دراسة أجريت عام 2008 تشير إلى أن اتخاذ هلام الصبار يوميا يؤدي إلى خفض كبير في ظهور التجاعيد في 90 يوما فقط.

في مكان آخر وجد العلماء أن وضع جل الصبار على الجلد يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد ويضيف أيضًا الكولاجين والبشرة الرطبة.

قناع الموز

يحتوي الموز على زيوت وفيتامينات طبيعية يمكن أن تعزز صحة الجلد.

يوصي الخبراء بتطبيق معجون الموز على الجلد: اهرسي ربع موزة حتى تصبح عجينة ناعمة، ضعي طبقة رقيقة من عجينة الموز على بشرتك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ.

الوقاية من التجاعيد طبيعيًا



سوبرفوودس

غالبًا ما يشار إلى الأطعمة الغنية بالمغذيات المفيدة للصحة باسم "الأطعمة الخارقة "، وهناك العديد من الأطعمة الخارقة التي يبدو أنها تمنع التجاعيد وتعزز الصحة العامة.

والعلماء ألقوا نظرة على الأنظمة الغذائية لكبار السن من الرجال والنساء الهولنديين، ووجدوا أن الرجال الذين يتبعون عادات غذائية صحية لديهم تجاعيد أقل، في نفس الدراسة، كان لدى النساء اللواتي تناولن المزيد من الفاكهة تجاعيد أقل من أولئك اللائي تناولن المزيد من اللحوم والأطعمة السريعة.

قد تساعد العديد من الأطعمة الخارقة، مثل تلك الموجودة في القائمة التالية، في تقليل ظهور التجاعيد:

الخرشوف

الأفوكادو

بذور الشيا

قرفة

بياض البيض

زنجبيل

ميسو

دقيق الشوفان

سمك السالمون

السردين

البطاطا الحلوة

طماطم

عين الجمل



بياض البيض

في حين أن بياض البيض قد يساهم في تحسن طفيف في مظهر الجلد، فإن الغشاء الرقيق الذي يفصل البياض عن القشرة يكون أكثر فاعلية.

أدى استخدام كريم مصنوع من غشاء البيض إلى انخفاض كبير في عمق التجاعيد وزيادة إنتاج الكولاجين ، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وتمددًا.

يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية من البيض تجنب استخدامه لعلاج تجاعيدهم.

