قريبة من ذئير الأسد.. فورد برونكو سبورت تعزف أجمل الألحان.. فيديو

قدمت السيارة فورد برونكو سبورت 2021 مقطوعة موسيقية من اجمل الالحان، و لكن على الطريقة الخاصة بمخارج الوقود المقدمة من قبل شركة MAGNAFLOW، و التي جاءت قريبة من ذئير الأسد إلى حد كبير، حيث ظهرت السيارة في مقطع فيديو على موقع YOUTUBE الشهير، و هي تختبر قدرات الأداء من خلال استخدام أمر تزايد القوة عبر دواسة البنزين.

اعتمدت شركة MAGNAFLOW على تظام عادم معدل، يعمل على توفير أداء ديناميكي أفضل عن النسخة القياسية، حيث يتميز بمخرج من الكروم الاسود مع حجم يقدر بـ 4 انش، بالاضافة إلى انبوب الاكزوز الذي يأتي بحجم 2.5 انش، و تستخدم هذه التقنية في الكثير من الطرازات مثل دودج تشارجر، و كرايسلر 300، و السيارة دودج تشالنجر.

المواصفات الفنية لـ محرك فورد برونكو سبورت

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات ايكو سبورت، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 245 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 372 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات، معتمدًا على منظومة الدفع الكلي للعجلات.

بالاضافة إلى محرك اخر ثلاثي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 181 حصان، و 257 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى جميع العجلات أيضا عن طريق نفس علبة التروس الاوتوماتيكي صاحبة الـ 8 نقلات المدعومة في النسخة السابقة.

و تتميز السيارة باطلالة خارجية تمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة و التضاريس المختلفة، بفضل التصميم العملاق، و العجلات الكبيرة و التي دعمت بجنوط معدنية قوية، إلى جانب المقدمة المدعومة بمصابيح اكثر عدوانية، مع شبكات متعددة المقاطع تتوسطها كلمة BRONCO بشكل متصل، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، مع حزمة اخرى من وسائل التحكم داخل مقصورة القيادة.