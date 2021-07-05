عاجل
محلية النواب تناقش أزمات حدائق الأهرام.. السجيني: 4 تقارير شهرية لمتابعة العمل على الأرض.. وبرلمانيون يطالبون بإيضاح عدد تصاريح الحفر بالمنطقة قطار مجلس الدولة .. رفض دعوى توحيد امتحانات الثانوية العامة وإلغاء النظام الإلكتروني.. 8 أغسطس.. نظر دعوى تمكين السجناء من تلقي لقاح كورونا اقتصاد اليمن.. إيقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في عدن مواليد 5 يوليو.. اعرف نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك حتى نلتقي.. رواية عن دار نشر كتبنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات شائعة لحصوات الكلى انتبهي إليها

صدى البلد

علامات وأعراض حصوات الكلى عديدة مثل آلام الظهر أو البطن أو الجانب ألم أثناء التبول إليك أبرز أعراض حصوات الكلى يجب أن تبتبهى إليها يقدمها موقع هيلث لاين 

  1. ألم في الظهر أو البطن أو الجانب

 ألم حصوات الكلى - المعروف أيضًا باسم المغص الكلوي - هو أحد أشد أنواع الألم التي يمكن تخيلها و قد يستمر فى كل موجة لبضع دقائق ، ويختفي ، ثم تعود مرة أخرى.  ستشعر بالألم على طول جانبك وظهرك ، أسفل أضلاعك. قد ينتشر إلى منطقة البطن والفخذ حيث تتحرك الحصاة لأسفل عبر المسالك البولية.

إصفرار في العين.. حسام موافي يكشف مضاعفات حصوات المرارة

بالصدفة.. زميلتا عمل تتبادلان الكلى لإنقاذ حياة زوجيهما

 2. ألم أو حرقة أثناء التبول 

 

 إذا كنت لا تعلم أنك مصاب بحصوات الكلى ، فقد تخطئ في اعتبارها عدوى في المسالك البولية فيعد الألم والحرقة من أبرز أعراض حصوات الكلى 

   3.   دم في البول 

الدم في البول هو عرض شائع لدى الأشخاص المصابين بحصوات المسالك البولية و يمكن أن يكون الدم أحمر أو وردي أو بني. في بعض الأحيان تكون خلايا الدم صغيرة جدًا بحيث لا يكن رؤيتها بدون مجهر 

 4. البول  كريه الرائحة 

يكون البول الصحي نقيًا وليس له رائحة قوية. قد يكون البول عكرًا أو كريه الرائحة علامة على وجود عدوى في كليتيك  وجدت إحدى الدراسات أن حوالي 8 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى الحادة يعانون من عدوى في المسالك البولية 

 5. الغثيان والقيء 

من الشائع للأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى أن يكون الغثيان و القيء و تحدث هذه الأعراض بسبب الروابط العصبية المشتركة بين الكلى والجهاز الهضمي  يمكن أن تؤدي الحصوات في الكلى وإلى تحفيز الأعصاب في الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى اضطراب المعدة.

الكلى علامات وأعراض حصوات الكلى ألم حصوات الكلى حصوات الكلى الحادة أعراض حصوات الكلى

موضوعات متعلقة

إصفرار في العين.. حسام موافي يكشف مضاعفات حصوات المرارة

فوائد التفاح للحماية من حصوات المرارة

ترشيحاتنا

أرعبت الجميع.. شاهد عروس تمارس الفنون القتالية في يوم زفافها|فيديو

متى ينزل الله إلى السماء الدنيا ؟.. لديك 60 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري

قرار عاجل بشأن عقار ميامي الأمريكي المنهار

بايدن في ذكرى الاستقلال : اليوم بدأنا ننتصر على فيروس كورونا

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مشروعات التحول الرقمي وعدد من القاعات.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

عائلة تفتخر بقتل فتاة أمام الكاميرا وهم يطلقون النار عليها|شاهد

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

ليلى طاهر تروي كواليس لأول مرة عن فيلم الأيدي الناعمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه سوداء محملة بالحطام تدمر المباني في اليابان .. فيديو وصور

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

صور تداولها الأهالي .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ