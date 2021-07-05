علامات شائعة لحصوات الكلى انتبهي إليها

علامات وأعراض حصوات الكلى عديدة مثل آلام الظهر أو البطن أو الجانب ألم أثناء التبول إليك أبرز أعراض حصوات الكلى يجب أن تبتبهى إليها يقدمها موقع هيلث لاين

1. ألم في الظهر أو البطن أو الجانب

ألم حصوات الكلى - المعروف أيضًا باسم المغص الكلوي - هو أحد أشد أنواع الألم التي يمكن تخيلها و قد يستمر فى كل موجة لبضع دقائق ، ويختفي ، ثم تعود مرة أخرى. ستشعر بالألم على طول جانبك وظهرك ، أسفل أضلاعك. قد ينتشر إلى منطقة البطن والفخذ حيث تتحرك الحصاة لأسفل عبر المسالك البولية.

2. ألم أو حرقة أثناء التبول

إذا كنت لا تعلم أنك مصاب بحصوات الكلى ، فقد تخطئ في اعتبارها عدوى في المسالك البولية فيعد الألم والحرقة من أبرز أعراض حصوات الكلى

3. دم في البول

الدم في البول هو عرض شائع لدى الأشخاص المصابين بحصوات المسالك البولية و يمكن أن يكون الدم أحمر أو وردي أو بني. في بعض الأحيان تكون خلايا الدم صغيرة جدًا بحيث لا يكن رؤيتها بدون مجهر

4. البول كريه الرائحة

يكون البول الصحي نقيًا وليس له رائحة قوية. قد يكون البول عكرًا أو كريه الرائحة علامة على وجود عدوى في كليتيك وجدت إحدى الدراسات أن حوالي 8 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى الحادة يعانون من عدوى في المسالك البولية

5. الغثيان والقيء

من الشائع للأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى أن يكون الغثيان و القيء و تحدث هذه الأعراض بسبب الروابط العصبية المشتركة بين الكلى والجهاز الهضمي يمكن أن تؤدي الحصوات في الكلى وإلى تحفيز الأعصاب في الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى اضطراب المعدة.