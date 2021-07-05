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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الزملوط يلتقي المواطنين بمطرانية الوادي الجديد بالخارجة.. صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ  الوادى الجديد، مساء امس  الأحد، لقاءََ مع المواطنين بمقر مطرانية الوادي الجديد والواحات بحضور نيافة الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وعدد من رجال الكنيسة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض الوادى الجديد محافظ أبرز المشروعات والإنجازات التي تمت علي أرض المحافظة بفضل تضافر الجهود وتعاون ووعي كافة أبناء المحافظة، والفرص الإستثمارية والتيسيرات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أكد علي دعم الدولة لجهود التنمية بالمحافظات الحدودية وتوفير الخدمات المختلفة لأبنائها. 

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كما استمع الزملوط إلي شكاوي ومطالب المواطنين، موجهاََ بسرعة دراستها وحلها مع الجهاز التنفيذي، كما وجه بتخصيص حافلات لنقل المواطنين إلى مقر الكنيسة بالأعياد واللقاءات الأسبوعية.

من جانب آخر، ألتقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بوفد وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يزور المحافظة برئاسة الدكتورة هبة صالح مستشار وزير الإتصالات ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، للتنسيق لإنشاء مركز تدريب علي تكنولوجيا التطبيقات الإلكترونية وميكنة الخدمات.

وأشار الزملوط إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تنفذها المحافظة، وتأهيل وتدريب شباب الخريجين علي إنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية الحديثة لتيسير الخدمات الحكومية وغيرها وإتاحتها للمواطنين بسهولة ويسر.

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الوادى الجديد الكنيسة شكاوى أسقف الوادي الجديد توفير الخدمات لقاءات اللواء محمد الزملوط المحافظات الحدودية

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