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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش فنية متنوعة ومحاضرات بثقافة الجيزة

صدى البلد

في إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة باسغلال كافة الوسائل للوصول بالمنتج الثقافى لأكبر عدد من المتلقين ومنها وسائل التواصل الاجتماعى، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نشرت الصفحة الرسمية فيديو يعرض ملخص كتاب "ديوان امرئ القيس" أمير شعراء العصر الجاهلي قدمه د. ناصر المحمدي بمكتبة الطلبة الثقافية، بجانب فيديو لملخص كتاب "عصر العلم" للدكتور أحمد زويل قدمته سلوى محمد بمكتبة بولاق الدكرور الثقافية، مع فيديو فنون تشكيلية قدمته مكتبة الشيخ زايد، تضمن تنفيذ قاعدة أكواب باستخدام التشكيل بخيوط الخيش، بالإضافة إلى نشر فيديو معرض فني أونلاين يتضمن الأعمال الفنية لمواهب الصفحة من مصر والوطن العربي، أعدته يارا زرزور، كما تكريم المشاركين بشهادات تقدير إلكترونية.

 

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ثقافة أحمد بهاء الدين تحتفل بثورة 30 يونيو

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ثقافة الأسمرات : نعمل على تنمية مهارت أطفال الحي بكافة الأنشطة الثقافية..فيديو

نفذت مكتبة الشيخ زايد الثقافية ورشة لاكتشاف مواهب في التمثيل، بجانب ورشة فنون تشكيلية "رسم منظر طبيعي"، فيما نظم بيت ثقافة أوسيم مسابقة في المعلومات العامة، كما أقام قصر ثقافة الجيزة تدريب على فن الباليه، وعقد بيت ثقافة زينين محاضرة بعنوان "قبول الرأي الآخر" تضمنت أهمية احترام آراء الآخرين وتجنب التعصب والسخرية والتهميش، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وضمن مبادرة نقرأ لنرتقي ناقش بيت ثقافة المتانيا كتاب بعنوان "الهندسة الوراثية للجميع" تأليف أحمد مستجير، الذي تناول كيفية استخدام التكنولوجيا في تغيير التركيب الوراثي للكائنات الحية من خلال عزل الحمض النووي من كائن حي ودمجه وإعادة تركيبه في كائن حي آخر قد يكون حيوان أو جماد أو بكتيريا، بينما ناقشت مكتبة السلام "قصة السمكة توتو" من إصدار الهيئة العامة لقصور الثقافة للكاتب محمد عبد الواحد.

ثقافة ثقافة الجيزة ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة إسلامية ثقافة اسيوط

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