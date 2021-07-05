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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الدقهلية تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيه

صدى البلد

استمرارا من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم في الإحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيه، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، من خلال فرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث أعد بيت ثقافة السنبلاوين قافلة ثقافية بمركز شباب قرية ميت غراب، بدأت بالسلام الجمهورى، تلاه ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء متولي زيادة ومعوض حلمي، قدموا خلالها باقة من إنتاجهم الشعري المتنوع بين العامية والفصحى، ثم قدمت فرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة د. أيمن علي تابلوهات راقصة علي مجموعة من الأغاني الوطنية منها "يا بلادي يا أحلي البلاد، يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، تعيشي يا بلدي"، واختتمت الفعاليات بتكريم المتفوقين من القرية، كما أقيم على هامش القافلة ورشة رسم وتلوين لأبناء القرية واشرف عليها الفنان محمد فتحي السيد، جاءت الفعاليات بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، ومدير عام إدارة الشباب والرياضة ولفيف من القيادات التنفيذية.

 

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قوافل ثقافة متنوعة تجوب قرى الدقهلية لرفع الوعي لدى المواطنين

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ثقافة أحمد بهاء الدين تحتفل بثورة 30 يونيو

عقد بيت ثقافة بني عبيد أمسية شعرية بمركز شباب قرية ميت سويد احتفالا بثورة ٣٠ يونيه شارك فيها الشاعر منصور البغدادي بقصيدة "يا مصر يا أم الأولياء"، وقدم الشاعر أحمد الدسوقي بقصيدة "اكتب يا تاريخ"، والشاعر خالد محمود بقصيدة "الفلاح"، وخالد والي بقصيدة "الشهيد".

ثقافة ثقافة الدقهلية ثقافة أحمد بهاء الدين ثقافة إسلامية ثقافة اسكندرية

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