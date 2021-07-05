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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هبوط أرضي بـ شارع النهضة في الجيزة.. صور

هبوط أرضي بشارع النهضة
هبوط أرضي بشارع النهضة بجنوب الجيزة

رصدت محافظة الجيزة حدوث هبوط ارضى بشارع النهضة بحي جنوب الجيزة وفي اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري واصلاح الهبوط .


قام حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالتوجه للمنطقه محل الهبوط حيث تبين وجود بئر صرف صحى هناك خلل بغطائه وقد تم التعامل الفوري مع المشكلة وإصلاح الهبوط كما تم إصلاح محبس مياه أمام نادى الشرطة بشارع النيل  بمتابعه من السيد تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب.


كما قام حي العمرانية بأعمال اصلاح ماسورة مياه ٢٠٠ ناصية شارع الهادى مع شارع ترعه الزمر تم اصلاح الماسورة وتم شفط المياه اثر كسر الماسورة من شارع المعاون وشارع المخزن وبعض الشوارع الجانبية وذلك تحت إشراف وتواجد السيد محمد نور الدين رئيس حي العمرانية .

 

مياه الجيزة: إصلاح خط طرد محطة صرف صحي شبرامنت


كما قامت مدينة الحوامدية بمعالجة هبوط أرضي قديم منذ اكثر من ثماني سنوات بمنطقة خلف العطور بجوار سور المركز الطبي بأجمالي مساحة تقدر بـ65 متر تقريباً علماً بأنه تم سابقاً الانتهاء من عدد خمسة(5) هبوطات بشارع الساحة بأجمالي مساحة تقدر بــــ220 متر تقريباً بمتابعه من السيد مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.

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الجيزة شارع النهضة حى جنوب الجيزة محافظ الجيزة شركات مياه الشرب صرف صحي

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