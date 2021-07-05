خبيرة تغذية: نقص "فيتامين د" يسبب الثعلبة.. فيديو

قالت هبة جمال، خبيرة التغذية العلاجية، إن الكثير يعاني من مشكلة تساقط الشعر، معقبه: "أول مشكلة عند أي شخص شعري بيقع".

وأضافت "جمال"، خلال استضافتها ببرنامج "في إيد أمينة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "بداية مشكلة سقوط الشعر لا تكمن في الكريمات أو الشامبو لكن هناك مشكلة داخلية أو المرض الأساسي والتي قد تكون مشكلة داخلية مثل نقص الفيتامينات وسوء التغذية".



وتابعت: "نقص فيتامين د من الأشياء التي قد تسبب ثعلبة فراغات كبيرة في الشعر"، متابعه: "نقص الحديد من أكثر الأشياء التي لها علاقة بسقوط الشعر، وهو من الأشياء المهمة في جسم الإنسان".



نصائح مهمة من القومي للبحوث عن التغذية السليمة

قال الدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث، إن التغذية تلعب دوراً مهماً في حياتنا العملية والنفسية والصحية ويعتبر النظام الغذائي محطة أساسية في الاختبارات الحياتية، وبالتالي قد تؤثر بعض الأطعمة على مزاجنا وقدرتنا على التركيز، وهذا ما يجعلها من القواعد الأساسية والضرورية التي يجب الحرص عليها خلال فترة الامتحانات.



واضاف " سعيد " أنه من المهم جداً الاهتمام بتناول طعام صحي قبل أشهر من الامتحان واتّباع نظام غذائي يحتوي على كل المكونات الغذائية بالاضافة الي الزيوت المفيدة غير المشبعة كزيت الزيتون والأفوكادو والأوميجا 3 مثل الجوز والأسماك الدهنية (السلمون والتونا والسردين) إذ تبين أن الزيوت المفيدة غير المشبعة تُعزز الذاكرة وتساعد على التركيز وتحمي الدماغ.



واشار إلى أن هناك أطعمة تحمي الدماغ وتساعد علي التركيز، وكذلك تعتمد الحمية على الأوراق الخضراء مثل البقدونس، النعناع، الزعتر الأخضر بالإضافة إلى البروكولي، وهذه الخضروات غنية بالفيتامين A وC وهي مواد ضد الأكسدة وتحمي خلايا الدماغ.أما من بين الأطعمة التي تحتوي على مواد ضد الأكسدة والتي تحمي خلايا الدماغ، يمكن التركيز على الفاكهة الطازجة، وأهمها اللون الأحمر كالتين، العنب، الكرز، الفراولة والتوت، بالإضافة إلى الشاي الأخضر كما يعتبر البيض (المسلوق) مفيداً جداً، فهو يُشعرنا بالشبع ويساعدنا على السيطرة على معدل السكر في الدم، ما يساعد على التركيز. بالإضافة إلى احتوائه على مادة الكولين المفيدة للدماغ.

وقال الدكتور احمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية و التغذية بالمركز القومى للبحوث، إنه لكل الطلاب المعتادين تناول الكافيين والسكر، ليس الوقت مناسباً للامتناع عنهما فجأة قبل الامتحانات، لأن ذلك ينتج عنه بعض الأعراض كألم في الرأس وضغط نفسي.

وأضاف “سعيد” لذلك ننصح بتقليل الكافيين والسكر قبل فترة من الامتحانات وبطريقة تدريجية لنصل إلى فترة الامتحان حيث تكون الكمية معتدلة، ويبقى الأهم عدم الإكثار أو إيقافه فجأة، لأن ذلك سيؤثر على التركيز.