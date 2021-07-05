عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية: نقص "فيتامين د" يسبب الثعلبة.. فيديو

هبة جمال
هبة جمال

قالت هبة جمال، خبيرة التغذية العلاجية، إن الكثير يعاني من مشكلة تساقط الشعر، معقبه: "أول مشكلة عند أي شخص شعري بيقع".

 

وأضافت "جمال"، خلال استضافتها ببرنامج "في إيد أمينة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "بداية مشكلة سقوط الشعر لا تكمن في الكريمات أو الشامبو لكن هناك مشكلة داخلية أو المرض الأساسي والتي قد تكون مشكلة داخلية مثل نقص الفيتامينات وسوء التغذية".


وتابعت: "نقص فيتامين د من الأشياء التي قد تسبب ثعلبة فراغات كبيرة في الشعر"، متابعه: "نقص الحديد من أكثر الأشياء التي لها علاقة بسقوط الشعر، وهو من الأشياء المهمة في جسم الإنسان".

 


نصائح مهمة من القومي للبحوث عن التغذية السليمة

 

قال الدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث، إن التغذية تلعب دوراً مهماً في حياتنا العملية والنفسية والصحية ويعتبر النظام الغذائي محطة أساسية في الاختبارات الحياتية، وبالتالي قد تؤثر بعض الأطعمة على مزاجنا وقدرتنا على التركيز، وهذا ما يجعلها من القواعد الأساسية والضرورية التي يجب الحرص عليها خلال فترة الامتحانات.


واضاف " سعيد " أنه من المهم جداً الاهتمام بتناول طعام صحي قبل أشهر من الامتحان واتّباع نظام غذائي يحتوي على كل المكونات الغذائية بالاضافة الي الزيوت المفيدة غير المشبعة كزيت الزيتون والأفوكادو والأوميجا 3 مثل الجوز والأسماك الدهنية (السلمون والتونا والسردين) إذ تبين أن الزيوت المفيدة غير المشبعة تُعزز الذاكرة وتساعد على التركيز وتحمي الدماغ.


واشار إلى أن هناك أطعمة تحمي الدماغ وتساعد علي التركيز، وكذلك تعتمد الحمية على الأوراق الخضراء مثل البقدونس، النعناع، الزعتر الأخضر بالإضافة إلى البروكولي، وهذه الخضروات غنية بالفيتامين A وC وهي مواد ضد الأكسدة وتحمي خلايا الدماغ.أما من بين الأطعمة التي تحتوي على مواد ضد الأكسدة والتي تحمي خلايا الدماغ، يمكن التركيز على الفاكهة الطازجة، وأهمها اللون الأحمر كالتين، العنب، الكرز، الفراولة والتوت، بالإضافة إلى الشاي الأخضر كما يعتبر البيض (المسلوق) مفيداً جداً، فهو يُشعرنا بالشبع ويساعدنا على السيطرة على معدل السكر في الدم، ما يساعد على التركيز. بالإضافة إلى احتوائه على مادة الكولين المفيدة للدماغ.

 

وقال الدكتور احمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية و التغذية بالمركز القومى للبحوث، إنه لكل الطلاب المعتادين تناول الكافيين والسكر، ليس الوقت مناسباً للامتناع عنهما فجأة قبل الامتحانات، لأن ذلك ينتج عنه بعض الأعراض كألم في الرأس وضغط نفسي.

 

وأضاف “سعيد” لذلك ننصح بتقليل الكافيين والسكر قبل فترة من الامتحانات وبطريقة تدريجية لنصل إلى فترة الامتحان حيث تكون الكمية معتدلة، ويبقى الأهم عدم الإكثار أو إيقافه فجأة، لأن ذلك سيؤثر على التركيز.

ترشيحاتنا

علاج جيني .. مدير شركة نوفارتس يكشف مفاجأة بشأن مرضى ضمور العضلات

هبوط أرضي بـ شارع النهضة في الجيزة.. صور

بالفعل الزمالك فاوضني.. حسام حسن يحسم مصيره بعد انتهاء إعارته

اخبار التوك شو مستعدون لجميع التحديات.. أبرز تصريحات متحدث القوات المسلحة لـ أحمد موسى.. إبسيلون متحور جديد من كورونا يجتاح أمريكا

أخبار التعليم:تحديث تابلت الثانوية العامة.. زلزال يضرب مطروح.. موعد إعلان نتيجة الدبلومات

لقاحات كورونا لا تقوى عليها .. ما هي سلالة إبسيلون الخطيرة ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

نشرة الفن: تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي.. وفاة والد نجم لعبة نيوتن

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

هبوط أرضي بـ شارع النهضة في الجيزة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

صور تداولها الأهالي .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

لن تصدق ما فعله .. رجل يضحي بروحه لإنقاذ كلبه من هجوم كلاب مسعورة|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

جيش مصر الأبيض| المتحدث العسكري ينشر فيديو للمعاهد الصحية للقوات المسلحة

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ