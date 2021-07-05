أشرف صبحي عن ستاد بورسعيد الجديد: سيخدم المنطقة ونعمل على نسيان كل ما مضى



قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة ستقوم بإزالة ستاد المصري البورسعيدي، متابعا: الوزارة والجهات المعنية درست فكرة هدم الاستاد وبالفعل حصلنا على موافقة الرئيس السيسي.



وأضاف “أشرف صبحي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحكاية" المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن الموافقة جاءت لتطوير ستاد بورسعيد، وكذلك تطوير مدينة شرق بورسعيد، موضحا: سيتم تطوير المكان بالكامل وليس الاستاد فقط.



وأوضح وزير الشباب والرياضة: أن شكل وموضع الاستاد سيختلف وسيتم بناءه من جديد، متابعا: سنقدم ستاد جديد وسنعمل على نسيان كل ما مضى".



وأشار إلى أن تجديد الاستاد سينتهي خلال عامين أو اقل، مشددا على أن الاستاد سيخدم المنطقة بالكامل.

وفي نفس السياق قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بوضع حجر أساس إنشاء استاد نادي المصري البورسعيدي وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء استاد النادي في موقعه الحالي وفق أحدث نماذج التطوير.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي أقامه النادي المصري ببورسعيد بحضور كل من

سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية التي ستقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومجموعة من نجوم النادي المصري.

تضمن المؤتمر تقديم عرض كامل حول مشروع استاد النادي المصري الذي يتم تنفيذه وفق المعايير العالمية، ومن المقرر أن يضم الملعب الرئيسي والمدرجات، وبوابات الدخول الإلكترونية، وعدد 4 غرف لتغيير الملابس للاعبين، وصالة اللياقة البدنية، وصالة المؤتمرات الصحفية، وغرف فندقية لإقامة اللاعبين، وصالات أنشطة رياضية متعددة.

في كلمته، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيه سيادته بإنشاء الاستاد تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد، وضمن المشروعات العديدة التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات، مقدماً الشكر والتقدير كذلك لكل من ساهم في إنجاز هذا الملف ومنهم محافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.



ونقل الدكتور أشرف صبحي تحيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأبناء بورسعيد، و التهنئة بالإستاد الجديد، مشيراً أن تصميم الإستاد تم مراعاة كل عوامل الأمان به.

من جانبه، نقل محافظ بورسعيد تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأهالي بورسعيد وتهنئة سيادته لهم بالإستاد الجديد، مبيناً أن إطلاق مشروع إعادة بناء استاد النادي المصري اليوم يأتى تكليلاً لمجهودات استمرت لمدة عامين.

وأعرب محافظ بورسعيد عن خالص تقديره لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته المبذولة في هذا الشأن، مطالباً بالمساهمة المجتمعية وتكاتف أبناء بورسعيد للخروج بهذا العمل في أسرع وقت ممكن.



