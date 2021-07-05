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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم كنوز البردويل بسيناء ب500 الف جنيه لريادة العطاء التنموي المستدام

تكريم ر ئيس كنوز
تكريم ر ئيس كنوز من وزيرة التضامن

قررت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج،  دعم جمعية كنوز البردويل بمحافظة شمال سيناء،   مبلغ  ٥٠٠ الف جنيه .لمشاركتها في مسابقة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام علي ارض سيناء ،والاستثمار في الأجيال القادمة من أبناء سيناء  للقضاء علي الفقر .


مباديء العدالة :

وقد تناولت  الدورة الثانية لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموى المستدام ، "القضاء على الفقر"، والذي يمثل الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 2030، وهي ضمن مباديء العدالة الاجتماعية التي أقرها  رئيس الجمهورية في الدستور المصري وفي البرامج الوطنية وموازنة الدولة.

وأشارت  سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي بسيناء،  إلى أن هذه البرامج التنموية المتكاملة تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية و العمل علي  تراجع معدلات الفقر وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن.

وأكدت سعدية محمدو مدير عام التضامن الاجتماعي بسيناء ،  أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم ريادة الاعمال الاجتماعية وتوجيه العطاء الخيرى إلى مشروعات تنموية استراتيجية ذات قيمة وأثر مجتمعي كبير للتصدي للأسباب الحقيقية للفقر متعدد الابعاد مثل تكافؤ الفرص التعليمية والصحية والبيئة والتوعية المجتمعية للفئات الاولى بالرعاية.

 وقال سامي  الهواري رئيس كنوز البردويل،   أنه تم تكريم الجمعية ،  بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالقاهرة ضمن ١٤ جمعية على مستوى الجمهورية وجاء التكريم ضمن مسابقة مؤسسة مصر الخير للعمل التنموى المستدام  لعام ٢٠٢٠ م. ، والتي شاركت فيها ١٤ جمعيات أهليةشاركت في المسابقة علي مستوي الجمهورية. 
 

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