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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة سيناء : إعفاء المرضى من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش 

اعفاء المرضي غير
اعفاء المرضي غير القادرين في سيناء

أكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام  مديرية صحة شمال سيناء، إنه تم إعفاء  ١٠٨ مريض من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى بشمال سيناء، غير القادرين بمستشفى العريش العام  خلال شهر  يونيه   ٢٠٢١م. 


وقال إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بشمال سيناء  تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

وأوضح  إبراهيم عبد الله، مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية بسيناء ،.أنه تم إعفاء  ١٦ مريض بالقسم الداخلي و٩٢ مريض بالعيادات الخارجية بمستشفي العريش العام.

 

اعانة مرضى

:
وقال إن  الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية وأنه  تم تقديم أعانه حكوميه لمرضي الدرن عن شهر يونيه   بمبلغ ٢٤٠ جنيه بواقع ٦٠ جنيه  لكل مريض
واضاف ، إن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انساني ،وان مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل علي مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع.
 

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صحة إعفاء مريض الفحوصات سيناء

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