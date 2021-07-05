تعرف على خريطة عروض ساقية الصاوي لهذا الأسبوع

يستعد فريق عرض مسرحية "أزمة ربع" للعرض اليوم الإثنين، على مسرح الحكمة بـ ساقية الصاوي، وذلك في تمام الساعة 6 مساءً، المسرحية تأليف وإخراج يسرى حافظ.

كما تستعد ساقية الصاوي لاستقبال حفل موسيقى عربية لفريق "الأطلال" مساء الثلاثاء في السابعة مساءً على مسرح النهر.



فرقة الأطلال للموسيقى العربية فرقة تهتم بالموسيقى العربية والتراث وإظهاره في شكل جديد تكونت الفرقة بعد عدة محاولات والفرقة بقيادة المايسترو ياسر مصطفى.

وتستقبل ساقية الصاوي حفل غنائي للمغنية الشابة مي عبد العزيز يوم الخميس 8 من يوليو على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف مساءً.



مي عبدالعزيز مطربة شابة سطع نجمها في الآونة الأخيرة لما تتمتع به من صوت أخاذ وكلمات وألحان مُميزة لأغنياتها. ولدت "مي" في الواحد وعشرين من أكتوبر عام 1987 بالقاهرة وهي خريجة الجامعة الأمريكية.

كلمات أغاني مي دائمًا ما تحمل فكرة تُقدم بطريقة سلسة وعلى الرغم من أن عمر مشوارها الفني لا يتعدى سوى بضعة سنوات قليلة إلا أنها تمكنت من تكوين قاعدة جماهيرية.