حصيلة ضحايا الطائرة العسكرية الفلبينية المحطمة

أعلن الجيش الفلبيني مصرع 47 من العسكريين، وأصيب 49 آخرون، في تحطم طائرة عسكرية فلبينية صباح أمس الأحد.

وأعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي لجمهورية الفلبين الصديقة جراء تحطم طائرة عسكرية في جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على وقوفها، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب الفلبين الصديق في هذا المُصاب الأليم.

كما تقدمت مصر بصادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا بـ الفلبين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ووفقاً لحصيفة "ديلي ميل"، وقع الحادث قبل وقت قصير من ظهر أمس الأحد، في قرية بانجكال في بلدة باتيكول الجبلية في مقاطعة سولو الجنوبية، حيث أخطأت الطائرة المدرج، وفقا لمسئول.

وقال وزير الدفاع دلفين لورنزانا في بيان إن عمليات الإنقاذ جارية، مضيفًا أن 96 شخصًا كانوا على متن طائرة النقل لوكهيد سي -130 هيركوليس.