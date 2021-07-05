عاجل
محلية النواب تناقش أزمات حدائق الأهرام.. السجيني: 4 تقارير شهرية لمتابعة العمل على الأرض.. وبرلمانيون يطالبون بإيضاح عدد تصاريح الحفر بالمنطقة قطار مجلس الدولة .. رفض دعوى توحيد امتحانات الثانوية العامة وإلغاء النظام الإلكتروني.. 8 أغسطس.. نظر دعوى تمكين السجناء من تلقي لقاح كورونا اقتصاد اليمن.. إيقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في عدن مواليد 5 يوليو.. اعرف نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك حتى نلتقي.. رواية عن دار نشر كتبنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة ضحايا الطائرة العسكرية الفلبينية المحطمة

تحطم طائرة عسكرية
تحطم طائرة عسكرية في الفلبين

أعلن الجيش الفلبيني مصرع 47 من العسكريين، وأصيب 49 آخرون، في تحطم طائرة عسكرية فلبينية صباح أمس الأحد.

txt

مصر تعزي الفلبين في تحطم طائرة عسكرية

txt

شاهد| تحطم طائرة عسكرية في الفلبين ومصرع 45 شخصا

وأعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي لجمهورية الفلبين الصديقة جراء تحطم طائرة عسكرية في جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على وقوفها، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب الفلبين الصديق في هذا المُصاب الأليم.

كما تقدمت مصر بصادق التعازي والمواساة لذوي الضحايا  بـ الفلبين والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ووفقاً لحصيفة "ديلي ميل"، وقع الحادث قبل وقت قصير من ظهر أمس الأحد، في قرية بانجكال في بلدة باتيكول الجبلية في مقاطعة سولو الجنوبية، حيث أخطأت الطائرة المدرج، وفقا لمسئول.

وقال وزير الدفاع دلفين لورنزانا في بيان إن عمليات الإنقاذ جارية، مضيفًا أن 96 شخصًا كانوا على متن طائرة النقل لوكهيد سي -130 هيركوليس.

 

 

جمهورية مصر العربية طائرة عسكرية طائرة عسكرية فلبينية الجيش الفلبيني تحطم طائرة عسكرية في الفلبين

موضوعات متعلقة

أبشركم بقرب موتي.. لماذا نعى مقتدى الصدر نفسه أمام أنصاره؟ | فيديو

فرنسا تكشف موعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر لمواطني دولة عربية

بيان سوداني ناري يكشف تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة

ارتفاع كبير بإصابات كورونا في بريطانيا

الصحة العالمية تكشف مفاجأة بشأن كورونا في كوريا الشمالية

لحظة صفع عبير موسى داخل البرلمان التونسي

"العربية": اتفاق مبدئي بين إيفرجيفن وهيئة قناة السويس

ترشيحاتنا

أرعبت الجميع.. شاهد عروس تمارس الفنون القتالية في يوم زفافها|فيديو

متى ينزل الله إلى السماء الدنيا ؟.. لديك 60 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري

قرار عاجل بشأن عقار ميامي الأمريكي المنهار

بايدن في ذكرى الاستقلال : اليوم بدأنا ننتصر على فيروس كورونا

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مشروعات التحول الرقمي وعدد من القاعات.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

عائلة تفتخر بقتل فتاة أمام الكاميرا وهم يطلقون النار عليها|شاهد

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

ليلى طاهر تروي كواليس لأول مرة عن فيلم الأيدي الناعمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه سوداء محملة بالحطام تدمر المباني في اليابان .. فيديو وصور

الرئيس السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه

صور تداولها الأهالي .. لفظ الجلالة على أذن طفل في الأقصر

مشهد مرعب لشاحنة ضخمة تطيح بامرأة أثناء عبور الشارع.. فيديو

فيديو

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ