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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 180 حصانا.. أبارث تكشف عن أصغر إصداراتها.. صور

بقوة 180 حصان ..
بقوة 180 حصان .. ابارث تكشف عن اصغر اصداراتها

تعتبر شركة أبارث هي واحدة من رواد مجال تعديل السيارات حول العالم، حيث استطاعت مجموعة التعديل خلال فترة الستنينيات أن تجرى الكثير من اللمسات القوية فعلى الكثير من الطرازات، ليحقق كارو ابارث ثروة كبيرة بسبب تلك التعديلات و يصبح هو المبتكر الاول لمفهوم تعديل السيارات، بينما تواصل تألقها و تكشفت الستار عن احدث لمساتها و هي النسخة التي تحمل اسم ابارث 695 اس اس، و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم.

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تنطلق أبارث 695 اس اس عبر 1390 نسخة فقط، و تضم 695 باللون الرمادي Campovolo Grey، و عدد 695 باللون الاسود Scorpion Black، و تتميز السيارة بغطاء محرك منحوت من حدبتين، و مصابيح دائرية على جانبي الصادم الامامي الذي دعم بشبكات متعددة المقاطع تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى سبويلر Spoiler ad Assetto Variabile الانيق.

و ترتكز أبارث 695 اس اس على عجلات يبلغغ قياسها 17 بوصة، مع مكابح بريمو باللون الاحمر، مع شعار 695 على الجانبين، و مخرج عادم من تصنيع شركة أكروبوفيتش، بالاضافة إلى بعض اللمسات الخارجة و الداخلية أيضا، و التي شملت تداخلات مصنوعة من الياف الكربون، و لوحة تجهيزات مصنوعة من جلد الكانتارا الفاخر، إلى جانب المقاعد الفاخرة و ادوات مساعدة السائق و التحكم.

الأداء الفني لـ أبارث 695 اس اس

زودت السيارة أبارث 695 اس اس بمحرك T-JET سعة 1400 سي سي، يستطيع لأن ينتج قوة قدرها 180 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة، مع سرعة قصوى تصل إلى 255 كيلومتر في الساعة، مما يمنحها القدرة على الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم، خلال فترة زمنية تقدر بـ 6.7 ثانية.

ابارث السيارات ابارث 695 اس اس الاداء الفني لـ ابارث 695 اس اس محرك السيارة

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