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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد 5 يوليو.. اعرف نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

صدى البلد

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم.

شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 5 يوليو فإن ذلك يعني  أن لديك شخصية طموحة وتميل نحو التخصص في مجالات وظيفية واعدة.. أنت أيضا محب للحياة وتعشق الفن، وتعرف كيف تستغل المواقف لكنك تعتمد في كثير من الأحيان على الآخرين.
 

نصيحة:

على الجانب الأخر إذا كنت مولودا في يوم 5 يوليو فيعتبر عام ٢٠٢١  بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا في كل شيء.

حظك اليوم.. 2 يوليو مهنيا وعاطفيا واجتماعيا

احتفالا بعيد ميلادهم .. حقائق لا تعرفها عن مواليد برج السرطان


برج السرطان:


ويعد مواليد 5  يوليو من مواليد برج السرطان وعن حظهم لهذ اليوم  فمن المتوقع أن يكون هذا الأسبوع جيدًا للمتداولين الصغار. إذا كنت تفكر في القيام بشيء كبير ، فمن المستحسن أن تتخذ قرارك بحكمة. 

من ناحية أخرى ، سيكون هذا الأسبوع مزدحمًا جدًا للموظفين. قد يزيد عبء الأعمال المعلقة عليك خلال هذه الفترة.

 سيكون موقف كبار السن أيضًا صارمًا جدًا تجاهك

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي: 

هذا الأسبوع لن يكون جيدا إذا كنت مولودا في يوم 5 بوليو فبالنسبة لك. سيكون مستوى ثقتك منخفضًا خلال هذه الفترة ولن تتمكن من التركيز بشكل صحيح على عملك.

 لا داعي للقلق كثيرا. عندما يحين الوقت المناسب ، ستنتهي كل مشاكلك. تبقى إيجابيا وتمضي قدما.

 إذا كنت متزوجًا ، فهناك احتمال للقطاء مع زوجتك خلال هذه الفترة. تحتاج أيضًا إلى التركيز على حياتك الزوجية.

 ستكون حالتك المالية على ما يرام. . بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، لا تكن مهملاً إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.

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