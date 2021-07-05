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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات وياسر إبراهيم.. نجما الأهلي يتصدرا تويتر بعد الفوز على سموحة

صدى البلد

تصدر النادي الأهلي ولاعبيه ونجومه تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك عقب تحقيق الفوز الكبير على نادي سموحة بنتيجة نظيفة اربع اهداف مقابل لا شيء.

 

وأعرب جماهير القلعة الحمراء عن سعادتهم بالأداء، وتفوق عدد كبير من اللاعبين، أبرزهم: حسين الشحات وياسر ابراهيم وعلي لطفي واكرم توفيق وحمدي فتحي.

 

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، خلال اللحظات القليلة الماضية، نعرض أبرزها في هذا الخبر.

 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سموحة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

افتتح الأهلي التسجيل بثلاثية في خمس دقائق في الشوط الأول، حيث تقدم محمد شريف بالهدف الأول في الدقيقة 40، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 42، ثم سجل علي معلول الهدف الثالث في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أضاف محمد شريف الهدف الرابع في الدقيقة 58 بعدما تسلم تمريرة علي معلول وسدد ببطن القادم داخل المرمى مباشرة.

 

قدم الأهلي مباراة كبيرة وأحكم قبضته على اللقاء من بدايته إلى نهايته، وسجل ثلاثة أهداف وأهدر مثلها، كما تصدت العارضة والقائم لرأسية محمد شريف وتسديدة حمدي فتحي، وألغى الحكم هدفًا حمل توقيع حسين الشحات بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفار.

 

بهذه النتيجة أضاف الأهلي ثلاث نقاط ثمينة ليصل للنقطة 45، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 40.


 

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